Ascolti tv lunedì 27 febbraio: chi ha conquistato il pubblico tra il GF Vip e Fiori Sopra l’inverno Gli ascolti della serata di lunedì 27 febbraio: il Grande Fratello Vip ha totalizzato 2.899.000 spettatori pari al 21.4% di share, mentre l’ultima puntata della fiction Fiori Sopra l’inverno- I casti di Teresa Battaglia è stata vista da 4.834.000 spettatori pari al 24.8% di share.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella serata di lunedì 27 febbraio, gli spettatori hanno potuto scegliere tra un'ampia offerta televisiva. Come ogni settimana, da settembre ormai, su Canale 5 è andato in onda il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Rai1 invece ha lasciato spazio alla terza e ultima puntata della fiction Fiori Sopra l'inverno- I casi di Teresa Battaglia. E poi ancora, sulle altre reti, spazio all'informazione e al cinema. Ecco quale è stato il programma più visto della serata appena trascorsa.

GF Vip e Fiori sopra l'inverno: chi ha vinto agli ascolti tv

Il GF Vip continua spedito verso la serata finale, prevista per aprile. Nell'appuntamento del 27 febbraio, il 37esimo dall'inizio del reality, a dover abbandonare per sempre la casa è stata Nicole Murgia, mentre in nomination ci sono Edoardo Donnamaria, Tavassi, Nikita, Antonella e Sarah. Una puntata ricca di sorpresa e scontro, come quello tra i Donnalisi e la stessa eliminata, che ha tenuto davanti alla televisione un totale di 2.899.000 spettatori pari al 21.4% di share. L'ultima puntata della fiction Fiori Sopra l'Inferno- I casi di Teresa Battaglia è stata vista da 4.834.000 spettatori pari al 24.8% di share. La fiction, composta di sei episodi e divisa in tre puntate, ha come protagonista Elena Sofia Ricci e racconta la storia di Tersa Battaglia, una profiler che soffre di Alzheimer ed è impegnata a dare la caccia a un serial killer. Si tratta di un a chiusura in crescita rispetto alla puntata precedente, anche se di poco, dove gli spettatori erano stati 4.717.000 con il 24.6% di share.

Gli ascolti delle altre reti

Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile, condotto da Stefano De Martino, ha interessato 1.424.000 spettatori pari all’8.6% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 876.000 spettatori con il 4.9%; su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.021.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%; su Rete4 Quarta Repubblica totalizza circa 681.000 spettatori con il 4.3% di share e su La7 L’Uomo della Pioggia ha registrato 610.000 spettatori con uno share del 3.2%.