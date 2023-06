Emilia Clarke non sarà nel sequel de Il trono di spade dedicato a Jon Snow Emilia Clarke, attrice che presta il volto alla regina Daenerys Targaryen nella serie tv Il trono di spade, non sarà nel sequel dedicato a Jon Snow.

Il personaggio di Daenerys Targaryen non tornerà nel sequel de Il trono di spade dedicato a Jon Snow. Lo dichiara l’attrice Emilia Clarke, che nella serie presta il volto alla Madre dei Draghi, in un’intervista al canale Extra. “Per tua informazione, mi hai ucciso… allarme spoiler! Quindi no, non credo che tornerò”, ha fatto sapere l’attrice, escludendo l’ipotesi di un colpo di scena, un flashback o perfino un cameo. “Kit, ti voglio bene. Lo guarderò grazie a te, o ti dirò che l’ho fatto”, ha quindi aggiunto divertita rivolta a Kit Harington, attore britannico che presta il volto a Snow. L’avventura di Emilia Clarke con il mondo nato dalla penna di George R. R. Martin si è quindi definitivamente conclusa.

I riconoscimenti ottenuti da Emilia Clarke con Game of Thrones

La partecipazione alle 8 stagioni di cui è composta la serie Game of Thrones è valsa a Emilia Clarke (nel ruolo dell’amatissima Daenerys Targaryen) un gran numero di riconoscimenti. L’attrice ha ottenuto in totale quattro candidature al Premio Emmy, due ai Critics’ Choice Television Award e sette agli Screen Actors Guild Award.

Lo spin off dedicato a Jon Snow

Le voci a proposito di uno spin off dedicato a Jon Snow si susseguono a partire dal 2022. La puntata finale dell’ottava stagione della serie ha lasciato un finale aperto, mostrando l’ultimo membro rimasto in vita della dinastia dei Targaryen mentre si avvia verso le terre libere insieme ai Bruti dopo essere stato bandito per avere ucciso la regina Daenerys, ormai preda della follia dei Targaryen. Allo spin off dedicato a Snow, parteciperà sicuramente Kit Harington, protagonista della serie costola del progetto principale. Non è però stata ancora svelata una possibile data di uscita della serie, né la eventuale partecipazione degli altri protagonisti principali de Il trono di spade.