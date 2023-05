Con il cuore nel nome di Francesco 2023: ospiti e scaletta della serata evento con Carlo Conti La serata benefica “Con il cuore – Nel nome di Francesco”, come ogni anno, è in onda su Rai1 in prima serata dal sagrato della Basilica superiore di Assisi. Carlo Conti condurrà l’appuntamento, dedicato anche alle zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna, accompagnato da molti ospiti.

A cura di Ilaria Costabile

Stasera in prima serata su Rai1 torna l'evento benefico in diretta dal sagrato della Basilica superiore di San Francesco a Assisi, “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco”. La serata organizzata dai Frati del Sacro Convento di Assisi quest'anno sarà dedicata alle zone colpite dall'alluvione in Emilia Romagna, per le quali si potrà fare una donazione, tramite un messaggio dal cellulare oppure un telefonata da rete fissa. Ancora una volta a condurre il programma sarà Carlo Conti, accompagnato da tanti nomi della musica e dello spettacolo come Fiorella Mannoia, Nek e MrRain. Mentre Carolina Rey sarà l'inviata dalle mense francescane più note d'Italia. L'appuntamento è alle ore 21:25.

Gli ospiti in scaletta per la serata evento su Rai1

Come è avvenuto negli anni scorsi, l'evento Con il cuore – Nel nome di Francesco, ha portato sul palco nomi piuttosto noti del panorama artistico italiano, anche quest'anno non mancheranno personaggi amati dal pubblico. Ci sarà, infatti, Fiorella Mannoia, a cui seguiranno i Pooh, Nek, Francesco Renga, Mr Rain, e Amii Stewart, che si esibiranno nelle loro performance per intrattenere il pubblico di astanti e da casa.

Con il cuore 2023, come donare: i fondi destinati all'Emilia Romagna

La serata è un evento benefico a tutti gli effetti e, infatti, l'obiettivo primario è quello di devolvere il ricavato delle donazioni per sostenere le Mense Francescane che operano in Italia, le famiglie in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane presenti non solo sul territorio italiano e, infine, di aiutare le popolazioni colpite da conflitti e terremoti. Quest'anno, inoltre, una particolare attenzione sarà rivolta all'Emilia Romagna. A questo proposito, padre Enzo Fortunato, coordinatore dell'evento dichiara:

È un mondo che grida aiuto a causa di ingiustizie, soprusi e inganni. Vogliamo essere, nel nostro piccolo, portatori di amore, sorrisi e pace nel cuore e nelle vite dei più deboli, degli ultimi, dei dimenticati. Non voltiamo le spalle alla povertà e alla sofferenza, è proprio accanto a noi e non possiamo far finta di niente. Anche quest’anno con l’evento televisivo di solidarietà ‘Con il Cuore' illumineremo le periferie del mondo troppo spesso nascoste e abbandonate nel buio e nell’indifferenza.

Per sostenere la campagna raccolta fondi di Con il cuore nel nome di Francesco di Assisi si avrà tempo fino al 15 luglio scegliendo di donare 2 euro al 45515 con un sms da cellulare Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coop voce, Tiscali. Mentre per le chiamate da rete fissa l'importo da donare è 5 o 10 euro sempre da reti Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, Postemobile

Gli orari della diretta e quando va in onda la replica

L'evento, per chi non avesse modo di vederlo in diretta, andrà in replica il 25 giugno alle ore 16.10 sempre su Rai1. Inoltre, dal Centro di Produzione Tv di Napoli, saranno in diretta 4 performer e 2 interpreti Lis che realizzeranno nella lingua dei segni italiana una riproduzione del concerto per il pubblico presente e per la messa in onda su RaiPlay. Per la serata sarà resa disponibile l’audiodescrizione, in diretta su Rai 1 e in simultanea su RaiPlay, l’intera manifestazione sarà poi accompagnata dai sottotitoli. Chiude l'offerta una diretta radiofonica dell'evento su Rai Raido1 affidata a Duccio Pasqua e Marcella Sullo.