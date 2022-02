Dede rivelazione de L’Amica Geniale 3, Sofia Luchetti è figlia del regista Daniele Luchetti “Grazie per i tuoi sguardi assassini nei panni di Dede, e per il tuo talento imprevisto”, così il regista de L’Amica Geniale Daniele Luchetti ha ringraziato la piccolissima figlia Sofia, interprete del ruolo della figlia di Elena e Pietro nella serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

A cura di Andrea Parrella

La terza stagione de L'Amica Geniale si è chiusa con l'immagine di Margherita Mazzucco nei panni di una Elena che, guardandosi allo specchio nel bagno di un aereo, vede se stessa da grande (qui la spiegazione del finale e il nome dell'attrice che interpreterà Lenù nella quarta stagione). Un momento molto significativo che celebra il passaggio di consegne tra la giovanissima protagonista della serie, che mai come in questa stagione ha trovato consacrazione con la sua controparte, Gaia Girace nei panni di Lila.

Chi è l'attrice che interpreta Dede ne L'Amica Geniale 3

Tra le protagoniste inattese di questo finale di stagione c'è stata però la giovanissima interprete della piccola Dede, figlia più grande di Elena e Pietro Airota (qui l'intervista all'attore Matteo Cecchi), Una figura che, pur nella sua tenera età, ha un ruolo di rilievo sia nei romanzi di Elena Ferrante che nella trasposizione seriale diretta da Daniele Luchetti. Nei panni di Dede c'è Sofia Luchetti, figlia del regista di questa terza stagione, giovanissima attrice che si è dimostrata capace di saper racchiudere nelle sue espressioni, e attraverso le poche ma incisive battute, una funzione essenziale per l'evolversi della narrazione.

Il ruolo centrale di Dede

A lei Elena è costretta da Pietro ad annunciare di voler andare a vivere con un altro uomo, mettendola di fronte a un principio di abbandono, ed è la stessa Dede a rivelare al padre come avesse già intuito da sola che era proprio Nino Sarratore quel "fidanzato" che aveva strappato la mamma a suo padre. Così come è lei a consolare quel padre affranto dall'abbandono, premessa di risvolti che i lettori del quarto capitolo della saga di romanzi di Elena Ferrante, Storia della bambina perduta, possono già immaginare.

I ringraziamenti di Daniele Luchetti

Una capacità attoriale inaspettata, quella di Sofia Luchetti, che è stato lo stesso padre a celebrare sui social a margine della messa in onda dell'ultima puntata della stagione, trasmessa domenica 27 febbraio: "È vero, Nino Sarratore ha sparso figli un po' ovunque nell'Amica Geniale. Ma anche Elena Bouryka ed io ne abbiamo sparsa una. Grazie Sofia, per i tuoi sguardi assassini nei panni di Dede, e per il tuo talento imprevisto".