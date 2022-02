Ascolti tv, il finale della terza stagione de L’Amica Geniale chiude in calo Il finale de L’Amica Geniale 3 non ha fatto il boom di ascolti che ci si aspettava. Ecco i possibili motivi.

Si è chiusa anche la terza stagione de L'Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta. Il finale ha rivelato chi sarà a interpretare Elena Greco nella stagione conclusiva: si tratta di Alba Rohrwacher. Il finale non ha fatto il boom di ascolti che ci si aspettava. Rai1 può sorridere, ma non troppo. Il finale della seconda stagione aveva raggiunto picchi di 7 milioni di spettatori netti per un 30% di share. Questa volta, non riesce a toccare nemmeno il 20%. Come mai? Forse non è stata un'idea così "geniale" mandare in onda la terza stagione subito dopo il Festival di Sanremo. Considerato questo, anche la concomitanza della super intervista che Fabio Fazio ha fatto al Papa e lo scoppio della guerra in Ucraina, non devono aver favorito la crescita organica di questa terza stagione.

Gli ascolti tv di domenica 27 febbraio 2022

Nel dettaglio, l'ultima puntata de L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta ha fatto registrare 4.191.000 spettatori netti pari al 19.7% di share. Il 2 marzo 2020 andava in onda il finale della seconda stagione "Storia del nuovo cognome" e riusciva a toccare cifre mai più raggiunte quest'anno: tra 6.757.000 e 7.110.000 spettatori netti e uno share del 31%.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Il secondo programma più visto è Che Tempo che Fa, in onda su Rai3: 2.770.000 spettatori pari ad uno share dell’11.2%. Il segmento Che Tempo che fa – Il tavolo: 1.852.000 spettatori netti e il 10% di share. Su Canale 5 Sole a Catinelle ha fatto invece registrare 2.605.000 spettatori netti per l’11.2% di share. Tg2 Post, in onda su Rai2, è stato visto da 1.481.000 spettatori per il 6.1% di share. Geostorm, in onda su Italia 1, è la scelta di 1.165.000 spettatori netti per il 5.2% di share. Non è L'Arena, in onda su La7, è stato visto da 1.027.000 spettatori netti per il 4.4% di share. Zona Bianca, in onda su Rete4, è stato visto da 820.000 spettatori netti per il 4.8% di share. Sono romano ma non è colpa mia, in onda sul Nove, è stato visto da 288.000 spettatori netti per l'1.4% di share. Premonition, in onda su Tv8, è stato visto da 254.000 spettatori netti per l'1.1% di share.