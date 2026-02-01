Cuori 3, la nuova stagione su Rai 1: trama, cast e puntate con Pilar Fogliati e Matteo Martari

Torna su Rai 1 la fiction Cuori con la terza stagione ambientata nel 1974. Pilar Fogliati e Matteo Martari riprendono i loro ruoli tra le corsie delle Molinette di Torino in un’epoca di grandi cambiamenti sociali e medici. Tutte le anticipazioni sulla trama, i nuovi personaggi e il calendario delle puntate.

La locandina ufficiale di Cuori 3. Fonte: Ufficio Stampa Rai

Cuori 3 torna in onda ogni domenica su Rai 1 con Pilar Fogliati e Matteo Martari. La storia fa un salto in avanti di 5 anni ed è ambientata nel 1974, sempre all’ospedale di Torino Le Molinette. In questa nuova stagione, i medici si trovano a navigare tra le rivoluzioni sociali dell'Italia dell'epoca e nuove frontiere della cardiochirurgia. La serie si compone di sei puntate in prima serata, dove la scienza si intreccia con i sentimenti e le scelte etiche dei protagonisti.

Le anticipazioni della prima puntata di Cuori 3

La prima puntata riapre le porte del reparto di cardiochirurgia mostrando come il tempo abbia cambiato gli equilibri tra i medici. Delia e Alberto si ritrovano a gestire la loro relazione in un contesto professionale che non permette distrazioni. Sin dai primi minuti emerge il contrasto tra l'audacia della squadra storica e la cautela imposta dall'arrivo di un nuovo primario. L'ambientazione nel 1974 introduce subito lo spettatore in un'epoca di innovazioni tecnologiche, con la squadra impegnata a testare i primi strumenti avveniristici per l'epoca in un clima di tensione e grandi aspettative.

La trama ambientata nel 1974

Nel 1974 l'Italia attraversa cambiamenti epocali come il femminismo e il referendum sul divorzio, temi che influenzano direttamente la vita dei protagonisti. Delia Brunello vive il conflitto tra la sua carriera scientifica e il desiderio di maternità con Alberto Ferraris. In corsia, i medici affrontano sfide mediche all'epoca pionieristiche: dal defibrillatore portatile ai primi tentativi di angioplastica. Il clima di fiducia cieca nella scienza viene però scosso dall'arrivo di un nuovo primario, più prudente, e dalla presenza di un sensitivo che mette in discussione i protocolli medici tradizionali.

Il cast e i nuovi personaggi in Cuori 3

Oltre ai protagonisti Pilar Fogliati (Delia Brunello) e Matteo Martari (Alberto Ferraris), nel cast tornano Fausto e Virginia. Tra le novità più rilevanti spicca l'ingresso di Giulio Scarpati nel ruolo di un carismatico sensitivo, figura che porterà un elemento di mistero in reparto. Fausto Maria Sciarappa entra invece nel cast per interpretare il nuovo primario, un uomo rigoroso la cui prudenza rischia di soffocare il genio della squadra di cardiochirurghi delle Molinette.

Pilar Fogliati in una scena di Cuori 3

Quante puntate sono e quando vederle in replica

La terza stagione di Cuori prevede sei appuntamenti in prima serata su Rai 1. La messa in onda è programmata per ogni domenica a partire dal 1 febbraio. Per chi non potrà seguire l'appuntamento in diretta, le puntate possono essere repurate su RaiPlay. Questo il calendario provvisorio delle puntate (soggetto a variazioni Rai):

Prima puntata: Domenica 1 febbraio 2026

Domenica 1 febbraio 2026 Seconda puntata: Domenica 8 febbraio 2026

Domenica 8 febbraio 2026 Terza puntata: Domenica 15 febbraio 2026

Domenica 15 febbraio 2026 Quarta puntata: Domenica 22 febbraio 2026

Domenica 22 febbraio 2026 Quinta puntata: Domenica 1 marzo 2026

Domenica 1 marzo 2026 Sesta puntata (finale): Domenica 8 marzo 2026

Dove è stata girata la terza stagione di Cuori

La serie è stata girata interamente a Torino. Le riprese hanno coinvolto il Centro Produzione Rai di Torino, dove è stato ricostruito il reparto delle Molinette, con il supporto della Film Commission Torino Piemonte. L'ambientazione urbana e gli interni restituiscono con accuratezza l'atmosfera della Torino degli anni '70.