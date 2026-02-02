Cuori 3, anticipazioni seconda puntata dell’8 febbraio: la disperazione di Alberto per il suicidio di una donna

Le anticipazioni della seconda puntata di Cuori 3, la serie che continua ad appassionare i telespettatori di Rai1 è prevista per domenica 8 febbraio alle 21:25. Tornano le vicende dei medici delle Molinette, con Delia Brunello e Alberto Ferrari ancora al centro di una storia che si fa sempre più intricata e drammatica.

Dopo l'esordio che ha conquistato il pubblico, la terza stagione prosegue con nuovi colpi di scena che metteranno a dura prova i protagonisti. Pilar Fogliati e Matteo Martari tornano nei panni dei due cardiochirurghi la cui vita professionale e privata continua a intrecciarsi in modi inaspettati, mentre le new entry della stagione iniziano a rivelare il loro ruolo nella trama.

Cuori 3, le anticipazioni della seconda puntata dell'8 febbraio

Nel terzo episodio della serie, il primo dei due che compono la seconda puntata, Alberto si trova improvvisamente catapultato in un incubo quando, ascoltando la radio, viene a sapere del suicidio di una giovane donna. Il pensiero corre immediatamente a Irma, la cantante interpretata da Carolina Sala, e il panico si impadronisce del cardiochirurgo. La paura che possa trattarsi proprio di lei lo spinge a una ricerca frenetica: Alberto prova in ogni modo a mettersi in contatto con la ragazza, moltiplicando i tentativi di chiamarla e cercando informazioni. Una corsa contro il tempo che rivelerà quanto il legame tra i due si sia fatto profondo e quanto Alberto sia coinvolto emotivamente in questa storia.

All'interno del reparto, si intrecciano nuove dinamiche. Elena, l'infermiera arrivata da poco alle Molinette, viene assegnata alla cura di Bruno. Il giovane paziente, con la sua particolare situazione, colpisce la professionista che non rimane indifferente davanti alla sua condizione. Questo incontro segna l'inizio di una relazione che potrebbe rivelarsi determinante per entrambi. La dedizione di Elena verso il suo lavoro e la vulnerabilità di Bruno creano le premesse per una connessione che andrà oltre il semplice rapporto medico-paziente.

Nel reparto si consuma anche un altro scontro, questa volta tra due personalità opposte. Serenella, stanca del cinismo con cui Assunta affronta ogni situazione, decide di prendere una posizione netta. La scelta che compie è importante, destinata a cambiare gli equilibri all'interno dell'équipe medica. Ferruccio, però, non accoglie questa decisione con l'entusiasmo che Serenella sperava. La sua reazione tiepida crea una nuova tensione, aprendo interrogativi su quali saranno le conseguenze di questa presa di posizione e come si evolverà il rapporto tra i due.

La ricerca della serenità di Delia e un esame per Serenella e Assunta

Nel quarto episodio, Delia si rivolge a uno specialista in fertilità, alla ricerca di risposte che possano finalmente darle la tranquillità tanto desiderata. Il consulto medico sembra inizialmente rassicurante: il dottore le spiega che deve semplicemente vivere con meno stress, allontanare le preoccupazioni e trovare un equilibrio. Ma come può Delia vivere serenamente quando Alberto continua a comportarsi in modo enigmatico? Il cardiochirurgo nasconde qualcosa, e questo segreto pesa sulla loro relazione, rendendo impossibile per Delia trovare quella pace interiore che le serve per realizzare il suo desiderio di maternità.

Le condizioni di Bruno prendono una piega inaspettata: i suoi valori peggiorano, costringendo Fausto e Roberta a intensificare gli sforzi per capire cosa stia succedendo. I due medici decidono di sottoporre il ragazzo a nuovi esami, nella speranza di individuare la causa del deterioramento. Ma Fausto non si limita all'approccio puramente clinico. Il medico cerca di stabilire un contatto più profondo con Roberta, la pneumologa interpretata da Giorgia Solari, tentando di andare oltre la freddezza professionale che caratterizza i loro rapporti. La collega, però, non sembra disposta a lasciarsi coinvolgere: i limiti che pone sono netti, cristallini, lasciando Fausto di fronte a un muro difficile da scalfire.

Il momento più atteso della puntata riguarda Serenella e Assunta, che si trovano ad affrontare l'esame per diventare caposala. Un traguardo professionale che rappresenta molto più di un semplice avanzamento di carriera: è il riconoscimento delle loro capacità, della dedizione al lavoro, della competenza acquisita negli anni. Le due infermiere, così diverse tra loro per carattere e approccio alla professione, si trovano a competere per lo stesso obiettivo.