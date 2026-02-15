Serie e Fiction
Cuori 3, anticipazioni quinta puntata del 16 febbraio: Delia lascia casa, Alberto si dimette

Le anticipazioni della quinta puntata di Cuori 3, in onda lunedì 16 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Nella trama della fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari, Delia se ne va di casa e Alberto rassegna le sue dimissioni.
A cura di Daniela Seclì
Cuori 3, anticipazioni quinta puntata di lunedì 16 febbraio
Cuori 3, anticipazioni quinta puntata di lunedì 16 febbraio

Le anticipazioni della quinta puntata di Cuori 3, in onda lunedì 16 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. In particolare, gli spettatori assisteranno al nono e al decimo episodio. Le ultime due puntate della fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari andranno in onda eccezionalmente di lunedì e martedì. Per assistere al finale, dunque, non sarà necessario aspettare due settimane. Ma torniamo alla quinta puntata. La trama sarà particolarmente avvincente. Vediamo gli sviluppi per Delia e Alberto, ma anche per gli altri personaggi del cast.

Cuori 3, anticipazioni quinta puntata del 16 febbraio

La trama della prossima puntata
La trama della prossima puntata

Le anticipazioni della quinta puntata di Cuori 3, in onda lunedì 16 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Nel nono episodio, Delia lascia casa. È un momento molto difficile anche per Alberto, che vede crollare i sacrifici di una vita. Il medico rassegna le dimissioni e poi parte. Si rifugia in montagna. Intanto ci sono novità anche alle Molinette dove si assiste al ritorno del dottor Mosca. Quest'ultimo si impegna nel tentativo di curare un paziente. La situazione precipita quando si manifestano i sintomi di quella che sembra essere un'infezione altamente contagiosa. Il reparto viene messo in quarantena.

Luciano supplica Alberto di restare perché Bruno si è aggravato

Cosa succederà nei nuovi episodi
Cosa succederà nei nuovi episodi

Nel corso della quinta puntata di Cuori, in onda anche il decimo episodio. Per Ferruccio e Serenella sta diventando sempre più difficile gestire il carico di stress che deriva dal conciliare gli impegni lavorativi con la cura della famiglia. Luisa è pronta a partire per Zurigo. Luciano supplica Alberto di restare perché le condizioni di Bruno sono peggiorate e deve essere operato subito. Intanto, cresce la preoccupazione di Serenella per Anna e il silenzio della piccola. Ferruccio ricorre a una soluzione estrema per tentare di sbloccare la bambina. Il rapporto tra Helmut e Virginia si fa sempre più fragile dopo l'esito negativo del progetto del pacemaker nucleare.

