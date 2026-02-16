Quando va in onda l’ultima puntata di Cuori 3: le anticipazioni del finale di stagione in onda martedì 17 febbraio

Domani sera, martedì 17 febbraio 2026, è in programma su Rai 1 il finale di Cuori 3. In prima serata andranno in onda gli episodi 11 e 12 della fiction ambientata negli anni '70 a Torino con Pilar Fogliati e Matteo Martari protagonisti nei panni di Delia Brunello e Alberto Ferraris. La messa in onda del finale di stagione è stata anticipata – inizialmente era prevista per domenica 22 febbraio 2026 – per lasciare spazio alla cerimonia conclusiva delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, che occuperà la prima serata di domenica sera, su Rai 1. Per questo motivo Cuori 3 ha conquistato tre prime serate di fila del primo canale Rai: ecco le anticipazioni del finale di stagione del 17 febbraio.

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Cuori 3 del 17 febbraio

Domani sera è in programma il finale di stagione di Cuori 3. Martedì 17 febbraio 2026, in prima serata su Rai 1, i telespettatori e amanti della fiction scopriranno come termina la terza stagione con gli episodi 11 e 12. Stando alle anticipazioni fornite da BlastingNews.it, Alberto e Delia riusciranno a trovare la loro serenità dopo un periodo turbolento: la tranquillità, però, avrà vita breve. Stando a quanto emerge, salirà a galla un segreto di Alberto, custodito per molto tempo, che metterà a dura prova la sua vita al punto da provocare risvolti inaspettati.

La decisione inaspettata di Virginia

Anche Helmut e Virginia si ritroveranno incastrati in un momento difficile. Il processo per il pacemaker con batterie nucleari non avrà un esito positivo e ciò avrà delle conseguenze negative sul loro rapporto: creerà tensioni accese e spingerà la donna a prendere una decisione inaspettata e spiazzante. Fausto si prenderà cura di lei: proverà a farle tornare il sorriso, regalandole momenti di grande passione, si legge nelle anticipazioni. Al momento non ci sono ulteriori spoiler sul finale di stagione: BlastingNews.it fa sapere che la trama potrebbe regalare colpi di scena, e restare aperta, in attesa di notizie su una nuova presunta stagione.