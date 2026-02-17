Cuori 4 si farà? Coppini: “Sarebbe una sorpresa, per Alberto e Delia una storia si trova sempre”

Cuori 4 si farà? Intervista a Simona Coppini. La sceneggiatrice della serie con Pilar Fogliati e Matteo Martari svela qual è la situazione attuale circa l’ipotesi della quarta stagione. Poi, spiega perché è stato necessario fare morire i personaggi di Cesare Corvara e Luisa Ferraris.

Cuori 4 si farà? Intervista alla sceneggiatrice della serie con Pilar Fogliati e Matteo Martari

Cuori 4 si farà? Quanto è concreta l'ipotesi della quarta stagione con Pilar Fogliati e Matteo Martari nei panni di Delia Brunello e Alberto Ferraris? Su Fanpage.it intervista a Simona Coppini, head writer della serie, che ha spiegato la situazione attuale, poi ha svelato perché è stato necessario fare morire i personaggi di Cesare Corvara, interpretato da Daniele Pecci e Luisa Ferraris, interpretata da Benedetta Cimatti. Ma andiamo con ordine. Stasera, martedì 17 febbraio, andrà in onda su Rai1 il finale di Cuori 3, che si preannuncia particolarmente intenso. La serie, molto amata dagli spettatori, è ispirata alla storia vera dei luminari della cardiochirurgia Achille Mario Dogliotti e Angelo Actis Dato.

Cuori 4 si farà? Quanto è concreta l'ipotesi della quarta stagione

Cuori 4 si farà?

Sento il desiderio del pubblico di una quarta stagione, ma rispetto alle intenzioni della Rai non ne ho idea.

Al momento, quindi, è tutto fermo.

Abbiamo scritto la terza stagione come fosse l'ultima. Credo che il grande set a Torino sia stato smontato. Come vedrete nel finale, è una serie che ha una sua chiusura, ma eventualmente si può riaprire. Poi – qui parlo a titolo personale – se volessero fare Cuori 4 sarebbe una bella sorpresa. La fiction Cuori era nata per una stagione, siamo alla terza. Gli spettatori invocano la quarta, è bello. Però dipende da talmente tante cose.

Secondo te, Alberto e Delia hanno ancora qualcosa da raccontare?

Secondo me sì, sono una coppia meravigliosa, una storia si trova sempre per questi due attori e questi due personaggi che ormai sono diventati quasi reali. Sono due medici, si muovono in un ambiente in cui fioriscono milioni di storie. Secondo me le gambe per proseguire ci sono sempre.

Cosa dobbiamo aspettarci dal finale di stagione in onda stasera su Rai1?

Sarà un finale in accelerazione, un crescendo di tensione. Alcune storie verranno concluse, altre rimarranno un po' più sospese. La morte di Luisa lascia un vuoto enorme, è un gran personaggio, una fantastica attrice, la sua è stata una storia meravigliosa, che ha reso il personaggio del Dottor Ferraris un uomo a tutto tondo, con i suoi errori e i suoi slanci di generosità, sempre in protezione della sorella.

Che ne sarà di Delia e Alberto nell'ultima puntata?

Troveranno un modo per tornare a parlarsi. Lo faranno come al solito con il cuore e con l'amore, ma soprattutto attraverso la medicina che li ha sempre uniti. Si troveranno di fronte a una grande sfida che supereranno insieme.

Sui social hanno preso male la morte di Luisa.

Ce ne hanno dette di tutti i colori.

Come mai avete fatto questa scelta di trama?

Per essere coerenti, come abbiamo dovuto rinunciare a Cesare Corvara (personaggio interpretato da Daniele Pecci, ndr). È sempre un reparto di cardiochirurgia e quindi la gente muore. E all'epoca, purtroppo, morivano in tantissimi. Noi, probabilmente, ne facciamo salvare anche troppi rispetto a quello che ci raccontano le percentuali di questi malati. Quindi tenere in vita Cesare sarebbe risultato finto. Così come Luisa, con un trapianto di cuore nel '74, sarebbe stato un po' ridicolo che riuscisse a sopravvivere. Non era stato ancora varato ufficialmente il programma trapianti.

Per voi sceneggiatori qual è stata la sfida più difficile nel costruire la trama di Cuori 3?

Per me la parte scientifica è quella più affascinante e, dato che parliamo di un reparto specialistico, non era banale, secondo me, trovare una storia medica come quella di Delia. Ci siamo ispirati alla mitica professoressa Patrizia Presbitero. È lei la vera Delia Brunello, si è impegnata nella ricerca sull'angioplastica e ci ha ispirato la storia di questa stagione. Poi ci terrei a precisare una cosa.

Prego.

Quando è stato rivelato il segreto di Alberto, c'è chi ha commentato: "Capirai, ha fatto solo salire Luisa in graduatoria". Ma è una cosa gravissima. All'epoca queste liste trapianti erano un po' affidate alla discrezionalità dei medici. Ci siamo attenuti al realismo. A questo ci tengo tantissimo perché tante volte ci fanno degli appunti. Ad esempio: "Ma il fax non esisteva all'epoca". Tutto quello che si vede negli episodi è verificato dai consulenti a cui ci affidiamo.

Vuoi aggiungere qualcosa prima di salutarci?

Ci tengo a ringraziare i miei compagni di scrittura: Anna Mittone, Pierpaolo Pirone, Francesca Primavera, Ilaria Carlino e Simona Giordano.

Matteo Martari e Pilar Fogliati disponibili per la quarta stagione

Delia e Alberto nella serie Cuori

Matteo Martari e Pilar Fogliati sarebbero ben felici di tornare a interpretare Alberto Ferraris e Delia Brunello. L'attore, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha spiegato che se la Rai dovesse mettere in cantiere nuove puntate, sia lui che la collega sarebbero disponibili a partecipare:

Sappiate che se si facesse Cuori 4, io e Pilar ci saremmo ancora e di corsa.

Gli ascolti di Cuori 3

Gli ascolti di Cuori 3

Vediamo gli ascolti registrati dalla terza stagione di Cuori. La fiction di Rai1, quando è andata in onda nella consueta collocazione domenicale, ha sempre battuto Chi vuol essere milionario?, programma condotto da Gerry Scotti:

Prima puntata domenica 1 febbraio: 2.923.000 spettatori pari al 17.8% di share;

Seconda puntata domenica 8 febbraio: 2.822.000 spettatori pari al 16.6% di share;

Terza puntata di lunedì 9 febbraio: 2.940.000 spettatori pari al 17.4% di share;

Quarta puntata di domenica 15 febbraio: 2.968.000 spettatori pari al 17.7% di share;

Quinta puntata di lunedì 16 febbraio: 3.124.000 spettatori pari al 18.2% di share.