Serie e Fiction
video suggerito
video suggerito

Cuori 3, anticipazioni quarta puntata del 15 febbraio: il gesto di Alberto per proteggere Delia

Le anticipazioni della quarta puntata di Cuori 3, in onda domenica 15 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Nella serie con Pilar Fogliati e Matteo Martari, Alberto farà un gesto di grande generosità pur di proteggere Dalia. Quest’ultima rischia serie conseguenze dopo la morte di un paziente.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Daniela Seclì
0 CONDIVISIONI
Immagine

Le anticipazioni della quarta puntata di Cuori 3, in onda domenica 15 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Gli spettatori potranno assistere al settimo e all'ottavo episodio della serie con Pilar Fogliati e Matteo Martari. Vedremo cosa succederà dopo il caso del paziente Recchi. L'uomo, infatti, ha diviso il personale medico. Delia ha manifestato sin da subito l'intenzione di operarlo, mentre Alberto sembrava più restio a farlo. La situazione precipita quando Recchi muore. Alberto si vedrà costretto a intervenire per proteggere Delia.

Cuori 3, anticipazioni quarta puntata di domenica 15 febbraio

Le anticipazioni della quarta puntata di Cuori 3, in onda domenica 15 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Nei nuovi episodi della serie con Pilar Fogliati e Matteo Martari, la morte di Recchi crea un clima di grande tensione. In ospedale si cerca di chiarire chi siano i responsabili del decesso. Luciano è fuori di sé e intende approfondire l'accaduto e portare alla luce la verità sulla morte del paziente che è stato operato la notte precedente. Così, passa all'azione e convoca Delia per sapere per filo e per segno che cosa sia successo. Ma c'è un colpo di scena.

Alberto si assume le responsabilità della morte di Recchi

Immagine

Nella quarta puntata di Cuori 3, Delia è chiamata a rispondere della morte del paziente Recchi. Alberto, tuttavia, interviene per proteggerla e si assume tutta la responsabilità dell'accaduto. Ma Delia ha davvero commesso un errore o c'è una verità che non è ancora venuta a galla? Irma, intanto, è furiosa e medita vendetta. È fermamente convinta, infatti, che Alberto debba pagare per quello che ha fatto. L'incontro con Luisa, però, cambia tutto. Irma intuisce che non è stata detta tutta la verità e così, decide di tacere e nel frattempo fare le sue indagini per arrivare a capire cosa sia successo veramente.

Serie Tv e Fiction
0 CONDIVISIONI
Immagine
Clamorosa decisione dei giornalisti Rai contro Petrecca dopo la cerimonia di inaugurazione
"Peggior figura di sempre", la decisione dei giornalisti contro il direttore
Oggi riunione con l'ad Rossi per una decisione dopo la telecronaca olimpica
Il film horror di Paolo Petrecca telecronista della cerimonia olimpica, la Rai ha già perso questi giochi
Andrea Parrella
USIGRai boccia la telecronaca di Petrecca: "Che figuraccia, completamente inadatto. Sua iniziativa fallimentare"
Matilda De Angelis scambiata per Mariah Carey: la reazione alla gaffe di Petrecca
Clamoroso boom di ascolti: 9.272.000 spettatori pari al 46.2% di share
Mariah Carey canta in italiano: il segreto della sua pronuncia svelato nel gobbo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie e Fiction
api url views