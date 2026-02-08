Cuori 3, anticipazioni terza puntata del 15 febbraio: Delia e Alberto avranno un duro scontro

Le anticipazioni della terza puntata di Cuori 3, la fiction di Rai1 ambientata nella Torino degli Anni Settanta con protagonisti Pilar Fogliati e Matteo Martari, nel ruolo della cardiologa Delia Brunello e del cardiochirurgo Alberto Ferraris. Il rapporto tra i due sarà sempre più tormentato ed emergeranno delle verità particolarmente dolorose. L'appuntamento è per domenica 15 febbraio alle 21:30 su Rai1.

Cuori 3, anticipazioni terza puntata del 15 febbraio

Stando alle anticipazioni della terza puntata del 15 febbraio, ormai sospettosa e a suo modo delusa, Delia decide di affrontare Alberto, che sente sempre più distante e tormentato. Lo porta al Blue Night, un luogo che ha un chiaro significato e che diventa il teatro in cui il loro legame potrà finalmente essere chiarito. Il loro confronto è carico di tensione ed emergono delle ferite che non si sono mai davvero rimarginate. I due fanno i conti con i dubbi sul loro futuro e anche sul contrapporsi di sentimenti e rimpianti, arrivando a un punto che potrebbe segnare una svolta nella loro relazione.

Bruno esce dal polmone d'acciaio

Nel frattempo, nonostante la sua malattia, Bruno non si arrende e continua a studiare per poter sostenere l'esame all'Università. Elena è sempre al suo fianco e il suo supporto è decisivo perché non si arrenda. Anche la sua salute, però, migliora e Bruno riesce ad uscire dal polmone d'acciaio, un evento emozionante che, però, porta con sé anche vecchie ferite familiari. Luciano e sua moglie avranno infatti un forte scontro che farà riemergere vecchie tensioni, mai davvero risolte. Intanto Riccardo sorprende Luisa facendole un regalo importante, un gesto che rafforza il loro legame e che dà ancora più importanza al loro amore in un momento delicato. Nel frattempo Irma viene fermata dalla polizia mentre era ubriaca alla guida e decide di chiede aiuto proprio ad Alberto, ormai sempre più coinvolto.