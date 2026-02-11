Cuori 3 cambia programmazione e lascia spazio alle Olimpiadi, quando andrà in onda la fiction di Rai1

Per lasciare spazio alle Olimpiadi Invernali, con la Cerimonia di chiusura, nei prossimi giorni cambierà totalmente la programmazione di Rai1. La suddetta cerimonia, infatti, è stata spostata e andrà in onda su Rai1 e non più su Rai2, dove invece era stato riservato spazio alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina. Ciò significa che anche gli appuntamenti con la serie tv Cuori 3, saranno diversi da quanto previsto in palinsesto.

Cuori 3 cambia programmazione per far spazio alle Olimpiadi

La Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali è prevista per domenica 22 febbraio, per far sì che sia trasmessa su Rai1 e non su Rai2, il finale di stagione della fiction Cuori 3 sarà anticipato. I prossimi episodi della serie con Pilar Fogliati e Matteo Martari, infatti, andranno in onda per tre sere consecutive, ovvero domenica 15 febbraio, come da appuntamento originario, a cui seguiranno la puntata di lunedì 16 febbraio e il gran finale che inizialmente era previsto per domenica 22, sarà invece trasmesso martedì 17 febbraio. La serata finale dei Giochi Olimpici, in prima serata, dopo l'affaire Petrecca, non sarà seguita dalla telecronaca dell'attuale direttore di Rai Sport.

Il successo di Cuori 3

La serie tv, arrivata a circa due anni di distanza dalla seconda stagione, è tornata in prima serata per appassionare il pubblico di Rai1, con la storia di Alberto Ferraris e Delia Brunello, innestando la trama con una finzione storica che racconta, però, i vari passi avanti della medicina, rendendo la storia anche piuttosto avvincente. Anche la terza stagione ha riscontrato un certo successo da parte del pubblico che, infatti, anche in termini di ascolti ha premiato la fiction. Non è chiaro se ci sia margine per una nuova stagione, ma il successo della serie farebbe ben sperare.