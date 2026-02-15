Cuori 3, chi sono i nuovi personaggi: dal primario La Rosa al sensitivo di Scarpati

Dal 1° febbraio su Rai 1 riprende Cuori con una terza stagione che segna una svolta importante per la serie ambientata alle Molinette di Torino. L'assenza di Daniele Pecci, che interpretava Cesare Corvara, apre spazio a otto nuovi volti destinati a ridefinire gli equilibri del reparto di cardiochirurgia. Tra medici dal passato tormentato, artisti in crisi e figure misteriose, il cast si arricchisce di personaggi che porteranno tensioni professionali e sentimentali in un'Italia degli anni Settanta in trasformazione.

I nuovi arrivi che scuotono le Molinette

Luciano La Rosa è interpretato da Fausto Maria Sciarappa

Il nuovo primario di cardiochirurgia impone ordine e disciplina con metodo inflessibile. Distante e metodico, non tollera deviazioni dalle regole, ma dietro questa rigidità professionale si nasconde un errore del passato che ha devastato la sua famiglia e lo ha allontanato dalla sala operatoria. Arriva con l'obiettivo di riorganizzare il reparto attraverso cambiamenti drastici che generano resistenze, dimostrando però capacità gestionali inaspettate.

Fausto Maria Sciarappa è il nuovo primario La Rosa

Gregorio Fois è interpretato da Giulio Scarpati

Sensitivo molto noto, entra nella vita di Delia in modo del tutto inaspettato. Un evento imprevisto lo porta alle Molinette, dove il tempo trascorso in ospedale gli permette di avvicinarsi ai medici del reparto. Le sue parole ambigue e provocatorie mettono in discussione la fiducia assoluta nella scienza, e nonostante lo scetticismo iniziale la sua presenza acquisirà un peso significativo.

Giulio Scarpati nel nuovo ruolo

Roberta Gallo è interpretata da Giorgia Salari

Pneumologa esperta e determinata, entra in reparto per un caso complesso che la mette subito in conflitto con Fausto. Il rapporto inizia teso, segnato da divergenze professionali e caratteriali. Un dolore personale mai superato l'ha resa diffidente e riservata, ma lucida sul lavoro. Nasconde un segreto che col tempo emergerà, mentre la collaborazione quotidiana aprirà la strada a un sentimento imprevisto.

Irma Monteu è interpretata da Carolina Sala

Cantante dallo spirito ribelle, viene ricoverata alle Molinette in condizioni molto gravi. È un'artista con una storia molto difficile alle spalle e un passato tormentato. Scopriremo che fa parte del passato con Alberto, che cerca disperatamente di evitarla.

Carolina Sala è Irina Monteu

Bruno La Rosa è interpretato da Edoardo Carbonara

Costretto a vivere dentro un polmone d'acciaio a causa della poliomielite, affronta la malattia con una forza d'animo straordinaria. Conserva uno sguardo luminoso sul futuro e coltiva il sogno di diventare medico come il padre, ignaro delle conseguenze che la sua fragilità ha avuto sulla vita dei genitori. L'incontro con una giovane infermiera porterà leggerezza nelle sue giornate.

Elena Saluzzo è interpretata da Raffaella Antinucci

Giovane e inesperta, è all'inizio del suo percorso professionale. La consapevolezza di avere molto da imparare la rende fragile, ma dolcezza e disponibilità diventano presto una risorsa preziosa. Quando le viene affidata l'assistenza a Bruno nasce un legame speciale, ma la realtà della malattia imporrà limiti difficili da accettare per entrambi.

Assunta Macis è interpretata da Francesca Lozito

Infermiera navigata, convinta di sapere sempre cosa sia giusto fare. Il suo approccio diretto, spesso brusco, lascia poco spazio alla compassione. Sicura delle proprie competenze, fatica ad accettare l'autorità altrui e vive i rapporti con le colleghe come una continua competizione, soprattutto con Serenella. Le sue certezze verranno messe in crisi da un confronto inaspettato.

Luca Barbero è interpretato da Matteo Sintucci

Carismatico e anticonvenzionale, il nuovo anestesista delle Molinette incarna l'aria di cambiamento degli anni Settanta. Spirito libero e ironico, ama la vita senza troppe regole, ma sotto l'apparenza scascanzonata si nasconde un professionista affidabile e una persona generosa. I frequenti scontri con Assunta nascono da visioni opposte del lavoro, ma sarà proprio lui a sorprendere tutti.

I protagonisti che restano

Accanto ai nuovi arrivi, il cast conferma la presenza dei personaggi storici: Delia Brunello (Pilar Fogliati), Alberto Ferraris (Matteo Martari), Ferruccio Bonomo (Marco Bonini), Serenella Rinaldi (Neva Leoni), Virginia Corvara (Bianca Panconi), Fausto Alfieri (Carmine Buschini), Helmut Becker (Nicolò Pasetti), Luisa Ferraris (Benedetta Cimatti), Fred (Christian Burruano), Riccardo Tosi (Piero Cardano), Marianna La Rosa (Sara D'Amario) e Marisa (Zoe Tavarelli).

L'addio di Daniele Pecci

La terza stagione segna l'uscita definitiva di Daniele Pecci, che interpretava Cesare Corvara. La serie prosegue senza uno dei suoi pilastri, affidandosi ai nuovi ingressi per mantenere vivo l'interesse del pubblico e raccontare la medicina e i sentimenti in un'Italia in evoluzione.