video suggerito

Buffy ha una nuova ammazzavampiri, chi affiancherà Sarah Michelle Gellar nei nuovi episodi della serie Buffy, una delle serie più amate nella storia della tv, avrà una nuova ammazzavampiri. Accanto all’indimenticabile Sarah Michelle Gellar, negli episodi della serie che arriverà su Hulu, ci sarà la giovanissima attrice Ryan Keira Armstrong. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stata una delle serie più iconiche degli Anni Novanta, nonché tra le più longeve e ora Hulu ha voluto farne un reboot, si tratta di Buffy-L'ammazzavampiri, che ha trovato una nuova protagonista. La giovane attrice Ryan Kiera Armstrong, infatti, affiancherà Sarah Michelle Gellar nell'episodio pilota della serie, annunciato già lo scorso febbraio.

Ryan Kiera Armstrong è la nuova Buffy

Un ritorno al passato che, però, guarda già al futuro con gli occhi di una giovanissima protagonista pronta ad afferrare il testimone di una delle serie più amate di sempre, i cui fan sono ancora particolarmente affezionati alle evoluzioni della storia sviluppatasi nelle varie stagioni della serie. A volerla accanto a lei nei nuovi episodi è stata proprio Gellar che ha raccontato: "Appena ho visto l’audizione di Ryan, ho capito che c’era solo una ragazza che volevo al mio fianco. Avere quel tipo di intelligenza emotiva e talento a un’età così tenera è davvero un dono. Il bonus è che il suo sorriso illumina anche la stanza più buia.". L'attrice ha poi condiviso sui social il video in cui comunica a Ryan Kiera Armstrong che la parte sarebbe stata sua: "Che ne dici di aiutarmi a salvare il mondo? Sarai la mia prescelta?" le chiede Gellar, assistendo alla reazione commossa dell'attrice che non riesce a trattenere l'emozione. Tra una lacrima e una risata, non poteva che essere affermativa la sua risposta.

La serie, prodotta da Huli, avrà come autrici, showrunner e produttrici esecutive Nora e Lila Zuckerman: "Siamo felicissimi di aver trovato la cacciatrice di questa generazione in Ryan Kiera Armstrong, ci ha letteralmente sbalorditi: non abbiamo dubbi che sia la prescelta" hanno dichiarato in merito all'attrice. Dietro la macchina da presa ci sarà invece Chloé Zhao, che figura anche come produttrice esecutiva con la sua casa di produzione Book of Shadows. Come è noto, i produttori esecutivi possono essere svariati e, infatti, ci sono anche Sarah Michelle Gellar e Gail Bernam. Della produzione si occuperanno anche la 20th Television e Searchlight Television.