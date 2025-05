video suggerito

Chi sono i nuovi Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley nella serie HBO È stata diffusa da HBO la prima foto che vede in primo piano i nuovi Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley. Si tratta dei giovani attori che interpreteranno i tre maghetti della saga più nota al mondo, nella serie tratta dai libri di J.K.Rowling.

A cura di Ilaria Costabile

La saga di Harry Potter è tra le più amate e seguite del mondo, per cui non è certamente un caso che si sia deciso di realizzare una serie televisiva sulle avventure dei maghetti di Hogwarts. Ed ecco che HBO ha diffuso la prima foto dei tre giovani protagonisti della serie, i nuovi Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley.

Chi sono i giovani protagonisti di Potter

A seguito di una lunga ricerca, pare proprio che la HBO abbia trovato i tre giovani attori protagonisti della serie su Harry Potter che prossimamente arriverà in TV e incentrata sul mondo della magia. Si tratta di Dominic McLaughlin per interpretare il ruolo di Potter, Arabella Stanton sarà Hermione Granger mentre Alastair Stout darà il volto a Ron Weasley, come reso noto da un comunicato stampa diffuso dalla HBO. Per il trio si tratta della prima esperienza da protagonisti sullo schermo, sebbene siano già comparsi in altri prodotti televisivi. Il nuovo Harry Potter, infatti, sarà in Grow, una commedia firmata da Sky Original, mentre la giovane Hermione è già stata Matilda, nello spettacolo teatrale Matilda: The Musical, andato in scena a Londra tra il 2023 e il 2024. I produttori della serie Potter, Francesca Gardiner e Mark Mylod, aiutati dai direttori del casting, hanno dichiarato:

Il talento di questi tre attori unici è meraviglioso da ammirare e non vediamo l'ora che il mondo possa ammirare la loro magia insieme sullo schermo. Vorremmo ringraziare tutte le decine di migliaia di bambini che hanno partecipato alle audizioni. È stato un vero piacere scoprire la pletora di giovani talenti là fuori.

Il progetto sulla serie Potter

Risale al 2023 la scelta da parte di HBO di produrre una serie televisiva dalla saga di Harry Potter, assicurando che si sarebbe trattato di un adattamento fedele dei libri di J.K. Rowling. La scrittrice, da quando nel 1997 ha pubblicato per la prima volta il romanzo che ha dato inizio alla saga, è diventata un personaggio importante non solo dal punto di vista editoriale, negli anni ha anche assunto il ruolo di produttrice esecutiva. La serie, come accaduto per i film, seguirà la crescita dei tre maghetti, per cui è verosimile che sarà trasmessa per un periodo di tempo piuttosto lungo. Ad accompagnare i giovanissimi attori sul set, ci sono anche altri nomi noti del cinema e della tv britannica, ovvero John Lithgow scelto per il ruolo di Silente, mentre Janet McTeer dovrebbe interpretere Minerva McGranitt, l'attore Paapa Essiedu sarebbe Severus Snape e Nick Frost sarebbe Rubeus Hagrid.