Tom Felton riprende il ruolo di Draco Malfoy per un musical a Broadway: "Harry Potter unisce più di ogni altra cosa" Tom Felton torna come Draco Malfoy a Broadway in "Harry Potter and the Cursed Child". L'attore difende il franchise nonostante le polemiche su J.K. Rowling: "Questa saga unisce il mondo più di ogni altra cosa".

Tom Felton meriterebbe uno stand alone per il suo Draco Malfoy. Lo andiamo dicendo da anni. Per adesso, l'attore può "accontentarsi" di riprendere il ruolo a vent'anni dal primo ciak di Harry Potter per il musical in scena presto a Broadway. Parliamo ovviamente dell'atteso Harry Potter and the Cursed Child.

Il ritorno che nessuno si aspettava

"Pensavamo tutti che la fiamma del fandom si sarebbe spenta nel corso degli anni, ma chiaramente non è così", ha confessato Felton a Variety durante i Tony Awards di domenica, parlando del suo imminente debutto a Broadway. Le sue parole fanno trasparire tutto l'entusiasmo di portare Draco Malfoy in scena, un entusiasmo che è poi lo stesso dei fan:

La parte più emozionante è farlo dal vivo. Ci volevano nove mesi, più o meno, per girare un film, e questo è tutto compatto. È tutto reimmaginato in un tipo di storia molto affettuosa e nuova. E arrivo a essere un papà, il che è davvero divertente. […] Nei film usavamo molto green screen, molti effetti venivano aggiunti dopo. E ovviamente nello spettacolo tutto è dal vivo e reale, quindi sono davvero entusiasta di metterci le mani.

E sugli attacchi a JK Rowling, Felton devia: "Non sono particolarmente sintonizzato su quello che è successo, ma l'unica cosa che posso dire è che ho avuto la fortuna di viaggiare molto e non c'è nulla nel mondo che unisca come Harry Potter".

Di cosa parla Harry Potter and the Cursed Child

Harry Potter and the Cursed Child si svolge diciannove anni dopo l'ultimo romanzo della saga. Ora Draco, insieme a Harry, Ron ed Hermione, è cresciuto ed è diventato genitore, accompagnando i propri figli verso Hogwarts. Un passaggio generazionale che permette di esplorare nuove dinamiche narrative e di mostrare come anche i personaggi più controversi possano evolversi. L'impegno di Felton a Broadway inizierà l'11 novembre e durerà diciannove settimane, fino al 22 marzo 2026. È la prima volta che un membro del cast originale di Harry Potter si unisce alla produzione teatrale di Cursed Child. Questo potrebbe essere viatico di un futuro ancora impegnato in una produzione potteriana, magari in tv o al cinema.