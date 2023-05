Bridgerton 3, Julia Quinn parla di un cambiamento decisivo della terza stagione Nell’attesa che arrivi su Netflix la terza stagione di Bridgerton, l’autrice dei romanzi, Julia Quinn, ha appoggiato la scelta degli sceneggiatori di anticipare nel racconto la storia di Colin e Penelope, spiegandone le motivazioni.

A cura di Ilaria Costabile

La terza stagione di Bridgerton non è ancora arrivata su Netflix, ragion per cui gli appassionati della serie dovranno aspettare ancora qualche mese, prima di poter vedere cosa succederà ai protagonisti della serie targata Shondaland che ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo. Nell'attesa, sulla piattaforma streaming è arrivato lo spin off dedicato alla Regina Carlotta, ma l'adrenalina per il terzo capitolo si fa sentire e Julia Quinn, l'autrice dei romanzi, ha rivendicato la scelta della produzione di apportare dei cambiamenti rispetto all'andamento dei suoi libri.

Le parole di Julia Quinn su Bridgerton 3

La prossima stagione della serie, infatti, non segue l'ordine cronologico degli otto romanzi scritti da Julia Quinn, ma porta in scena una storia diversa rispetto a quella che i fan della saga letteraria si sarebbero aspettati, raccontando l'amore tra Penelope e Colin, piuttosto che la storia di Benedict Bridgerton. Alcuni puristi hanno iniziato a storcere il naso, una volta saputo del cambiamento, ma è stata proprio la scrittrice a difendere le intenzioni degli showrunner e in un'intervista ad Insider ha raccontato:

Gli sceneggiatori sanno di aver gettato diverse basi perché ormai conosciamo Penelope. Non abbiamo ancora raccontato l'interesse sentimentale di Benedict. Qualcuno potrebbe pensare: "Potevano introdurlo". Ma il nocciolo della questione è che non l'abbiamo fatto. E quello che cerco di dire alle persone è: una volta che il personaggio ha ottenuto la sua stagione, non lo vedremo poi molto, giusto? Quindi, se ami Benedict, la cosa migliore da fare è aspettare il più a lungo possibile.

Quando arriva la terza stagione di Bridgerton su Netflix

Stando alle ultime informazioni, è difficile che Bridgerton 3 possa arriva su Netflix prima della fine del 2023. Le riprese si sono concluse, ed è ora in atto la fase di post produzione della serie. D'altronde, la prima indimenticabile stagione che ha aperto la strada a nuove frontiere di racconto per Shonda Rhimes, è apparsa sulla piattaforma nel dicembre 2020, ragion per cui, non è escluso che anche in questo caso si possa riproporre la stessa scelta, considerando che solo lo scorso maggio sono usciti gli episodi dedicata alla Regina Carlotta, fortemente voluti dalla produttrice che, anche stavolta, ci aveva visto lungo, visto il successo raccolto dalla spin off. Per vedere Nicola Coughlan e Luke Newton alle prese con il loro amore, quindi, bisognerà aspettare ancora qualche mese.