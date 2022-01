Bridgerton 2, Netflix diffonde nuove foto inedite: Kate Sharma tra le braccia di Lord Anthony Bridgerton 2 uscirà il 25 marzo 2022 sulla piattaforma Netflix che nelle ultime ore ha rilasciato nuove immagini inedite che riguardano la storia. Lord Anthony Bridgerton e la new entry Kate Sharma.

A cura di Gaia Martino

Netflix rilascia nuove immagini della seconda stagione di Bridgerton in uscita il 25 marzo 2022. Lo scorso 27 settembre sono state rese pubbliche le prime con annessa clip del panel dedicato alla serie televisiva ed oggi nuovo materiale aumenta l'attesa nei telespettatori curiosi di seguire le vicende di Anthony Bridgerton, interpretato da Jonathan Bailey, e degli altri personaggi. La prima stagione si è concentrata sulla storia d'amore tra Daphne Bridgerton, la cui interprete è Phoebe Dynevor, e il duca di Hastings, interpretato da Regé-Jean Page. Nei nuovi episodi il fratello maggiore di Daphne e visconte di Bridgerton sarà alla ricerca della moglie adatta.

L'anteprima della seconda stagione

Con un post condiviso sui profili Instagram e Twitter ufficiali, Netflix mostra altre immagini della seconda stagione di Bridgerton. Nella prima foto inedita rilasciata il visconte Lord Anthony Bridgerton è in compagnia di Kate Sharma, interpretata da Simone Ashley, nuova protagonista. I nuovi episodi della serie raccontano la storia del fratello maggiore di Daphne Bridgerton in cerca dell'amore. Guidato dal senso di protezione verso la sua famiglia, la ricerca di una moglie adeguata sembrerà destinata a fallire sino all'arrivo di Kate Sharma e la sorella Edwina dall'India.

La trama di Bridgerton 2

La new entry della serie tv Netflix in arrivo il 25 marzo 22 è la famiglia Sharma. Quando Lord Anthony inizierà a corteggiare la piccola di casa, Edwina, la sorella maggiore Kate deciderà di fare qualsiasi cosa per impedire l'unione. Gli scontri tra i due non faranno altro che avvicinarli, sempre di più.

Le sorelle Sharma nella serie Bridgerton

Dall’altra parte di Grosvenor Square, la famiglia Featherington darà il benvenuto al nuovo erede nella loro tenuta, mentre Penelope, interpretata da Nicola Coughlan, dovrà continuare a muoversi per l’alta società tenendo nascosto il suo segreto più profondo.