X Factor, Ludovico Tersigni si vendica dopo la cacciata di Morgan: il commento dell’ex conduttore Con un commmento polemico alla notizia del licenziamento di Morgan, l’ex presentatore si toglie un sassolino dalla scarpa: “Avreste dovuto comunicare anche che io ho deciso di non rinnovare il contratto per il secondo anno”.

A cura di Andrea Parrella

X Factor continua ad essere al centro del dibattito televisivo. L'affare Morgan, licenziato dal programma il 21 novembre, ha generato non poche polemiche, tra i favorevoli e i contrari alla cacciata del giudice. Tra gli effetti laterali del comunicato pubblicato dalla produzione del talent show, c'è anche la reazione dell'ex conduttore Ludovico Tersigni, alla guida del programma nell'edizione 2021, quella appena successiva all'uscita dal programma di Alessandro Cattelan.

Il commento polemico di Ludovico Tersigni

Tersigni, che ha poi lasciato spazio a Francesca Michielin, conduttrice delle ultime due edizioni, ha commentato così il post comparso sulla pagina ufficiale Instagram di X Factor in cui si annuncia la cacciata di Morgan: "Avreste dovuto comunicare anche che io ho deciso di non rinnovare il contratto per il secondo anno. Pensano tutti che siate stati voi a segarmi". Il sorriso sarcastico alla fine del commento non cambia il tono evidentemente polemico del commento a un post che rappresenta già di per sé una crepa nella credibilità della trasmissione. La sostituzione di Tersigni dopo una sola edizione alla conduzione del programma, d'altronde, non era stata mai sviscerata in modo chiaro dalla produzione. Un silenzio alla luce del quale le parole di Tersigni non possono che essere recepite se non attraverso la chiave di lettura di un certo risentimento, probabilmente per la scarsa protezione nei suoi confronti.

Il licenziamento di Morgan

Una piccola vendetta con cui l'attore va a toccare un nervo scoperto, viste le critiche rivolte nelle stesse ore a X Factor per il trattamento riservato a Morgan. La cacciata del giudice è il caso televisivo più eclatante degli ultimi giorni. Una scelta maturata in seguito alla puntata dello scorso giovedì, quando Castoldi aveva discusso nella stessa serata con tutti e tre i colleghi giudici, bersagliando anche la conduttrice Francesca Michielin con una frase velenosa riferita alla sua gaffe su Ivan Graziani. Circostanze che hanno portato la produzione a decidere per il licenziamento in relazione a "comportamenti incompatibili e inappropriati".

Morgan attacca Fedez: "Mi ha bestemmiato contro"

Parole che lo stesso Morgan ha poi contestato nel corso di una fantasiosa conferenza stampa organizzata su Whatsapp nel corso della quale si è scagliato contro la produzione e, in particolare, contro Fedez, accusato di averlo pesantemente insultato alla fine della scorsa puntata: "Mi ha detto delle cose terribili e mi ha bestemmiato contro, ha chiesto che venissi cacciato".