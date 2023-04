Wax di Amici è figlio d’arte, chi è la mamma del cantante: lui non ha mai detto il suo nome Matteo Lucido, in arte Wax, è uno dei protagonisti di Amici 2023. Da quando è entrato nella scuola si è raccontato con parsimonia, ad esempio parlando della madre pittrice, di cui però non ha mai rivelato il nome.

A cura di Andrea Parrella

Tra i protagonisti di questa edizione di Amici c'è sicuramente Wax, uno dei talenti più apprezzati del talent di Maria De Filippi e certamente tra i più chiacchierati, protagonista di dibattiti vari tra i docenti. Vero nome Matteo Lucido, Wax ha lasciato il segno in questa edizione per una personalità molto forte e indomita, che lo ha spesso portato allo scontro con i professori e a comportamenti criticabili, come il caso di capodanno in cui sono intervenuti anche i suoi familiari. A proposito di famiglia, tra le curiosità legate a Wax c'è quella riferita alla madre, nota artista di cui lui ha parlato solo genericamente nel corso degli ultimi mesi.

Chi è la mamma di Wax, la donna è un'affermata pittrice

Le inclinazioni artistiche di Wax non sembrano nascere dal nulla e il patrimonio genetico del cantante di Ballerine e guantoni racconta sicuramente qualcosa. Come di consueto, intorno ai ragazzi del talent show condotto da Maria De Filippi c'è grande curiosità dei fan, che vogliono conoscere i contesti dai quali provengono e le storie da cui sono reduci. Per quanto riguarda Wax, pur nella sua riservatezza, ha raccontato qualcosa della sua famiglia, in particolare di sua madre, che è un’artista molto affermata. Pur avendo studiato economia, la madre di Wax si è infatti consacrata nel mondo dell’arte ed è una pittrice affermata e quotata.

Il nome della madre di Wax resta sconosciuto

Questione sulla quale Matteo si è sempre esposto in maniera molto moderata, forse per evitare che il lavoro di sua madre potesse in qualche modo influenzare il suo percorso. Ad esempio, nonostante le diverse volte in cui si è parlato della donna, non è mai emerso il nome della madre di Wax. Un percorso da figlio d'arte, quello di Wax, che il cantante condivide con un'altra protagonista di questa edizione di Amici, Angelina Mango, figlia del grande artista Pino Mango, che ha fatto il suo ingresso nel talent e che sta conquistando il favore di molti fan del programma.