Wax riceve una sorpresa prima della finale di Amici, incontra i genitori dopo 8 mesi: “Non ci credo” Doppia sorpresa per Wax alle porte della finale di Amici. Il cantante ha ricevuto un messaggio da parte dei genitori e ha potuto poi incontrarli in studio dopo 8 mesi di lontananza. “Non ci credo, non mi sembra vero”, ha detto con la voce rotta per l’emozione.

A cura di Elisabetta Murina

In attesa della finale, Wax ha ricevuto una sorpresa da parte dei genitori che non vede da otto mesi. Dopo aver ascoltato un messaggio da parte della mamma e uno da parte del papà, il cantante è corso in studio dove ha potuto riabbracciarli entrambi. "Non ci credo che siete qua, non ho parole", ha detto.

Le sorprese di Wax da parte dei genitori

Wax, nel daytime di oggi (10 maggio), è stato convocato in palestra dove ha trovato un quadro di sua mamma, pittrice di professione. Il cantante lo ha subito riconosciuto e si è emozionato, ancora di più quando ha sentito un audio messaggio da parte della donna, che si è detta orgogliosa di lui e felice di vederlo fare quello che gli piace. "Io amo mia mamma e sono contento che possa dire questo di me. Lo faccio per lei. Lei è una pittrice, un'artista ed è grazie a lei se canto", ha detto il cantante.

Ma le sorprese per Wax non sono finite: subito dopo è stato chiamato in sala prove, dove ha trovato una collana del padre e ha potuto ascoltare anche un suo audio messaggio. "Sei sempre stato unico nei tuoi gesti e nei tuoi travestimenti"- ha detto l'uomo– "Continui a tenere aperto il negozio di giocattoli che hai in testa. Il mio primo sogno si è già realizzato, quello di vederti felice".

L'incontro con mamma e papà in studio dopo 8 mesi

Wax subito dopo ha scoperto che i genitori non solo gli hanno mandato un messaggio, ma sono anche venuti a trovarlo nella scuola. E così, è corso subito in studio dove ha trovato entrambi seduti a un tavolo, emozionati nel vedere il figlio dopo otto mesi. "Non ci credo che siete qua dove tutto è iniziato. Qua c'era il mio banco, non ci credo", ha detto il cantante con la voce rotta per l'emozione. Poi ha parlato con loro da vicino e il padre gli ha chiesto: "Ci canti una canzone? Ce la dedichi?". Il finalista non ci ha pensato due volte, ha preso il microfono e ha intonato una parte del suo inedito. "Ricordati che siamo noi la cassaforte della tua libertà", hanno detto alla fine.