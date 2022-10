Wax si racconta ad Amici: “Vengo dalla strada, imitavo Mr Bean per fare ridere mia mamma disperata” Wax ad Amici ha raccontato ad Arisa il suo passato: il cantante ha rivelato di venire dalla strada. Oggi è ad Amici per amore per la musica e per la sua famiglia. “Non siamo abituati alle cose tanto belle, non sappiamo comportarci”.

A cura di Gaia Martino

La puntata di Amici di Maria de Filippi oggi si è aperta con il racconto di Wax, l'allievo della scuola, uno dei protagonisti dell'edizione. Nella primissima puntata la padrona di casa raccontò di aver discusso ai casting con lui, "poi abbiamo chiarito" aggiunse. Poche settimane fa però il cantante ha avuto un durissimo scontro con Rudy Zerbi, il prof aveva scoperto che in un momento in cui i microfoni erano apparentemente spenti l'allievo lo aveva definito "Falso bastar*o". Wax si scusò ma quanto accaduto lo ha segnato: nel daytime oggi ha svelato ad Arisa qualche retroscena sul suo passato.

Il passato di Wax

"Dopo l'esibizione ti dispiaceva di come avevi cantato, ma perché?" ha chiesto Maria. "Mi sono sentito schiacciato in questi giorni, come se la mia bolla di identità fosse scoppiata. Molte persone mi dicono di gestirmi le varie cose che così mi cambiano. Mi sento schiacciato da un sasso" ha raccontato il giovane allievo che ha poi preso coraggio per condividere la sua storia.

Vengo dalla strada, dovevo sopravvivere, non puoi vivere di istinto. Vengo da una particolare strada. Sono legatissimo alla mia famiglia, non mi ha mai fatto mancare nulla ma non mi ha mai fatto mancare la sofferenza. La musica mi ha dato la libertà, le ali per volare dove voglio, per raggiungere chi avevo perso. Sono sempre stato in tensione, la mia famiglia ha sempre litigato, poi arrivavano i sorrisi.

Ha continuato il suo racconto, svelando che suo fratello "è e sarà per sempre il suo amore", poi le parole sulla mamma:

Mia mamma, pittrice, ha sempre studiato, si è laureato, ha una testa molto avanti, lungimirante, così come mio fratello. Io di meno. Imitavo sempre Mr Bean per far ridere mia mamma quando era disperata. Facevo i teatrini. La rabbia c'è, l'amore c'è, quello della mia famiglia, con queste due cose sono riuscito a convivere. Però la rabbia la conosco, l'amore forse manca.

Quando è entrato a far parte della scuola di Amici anche la famiglia è rimasta sorpresa, si è trattato di una novità a cui non erano abituati.

Questo mondo è nuovo, ma c'è calma. Io non la conosco la calma, non l'ho mai conosciuta. Così mi dico "Sono fortunato", ma forse me la sono creata la mia fortuna. Cerco di fare di tutto per me e per la mia famiglia. Prima di venire qua i miei hanno litigato sul fatto di Amici. Quando sono arrivato qui chiamai mia mamma che mi diceva "Che cosa incredibile" e sentivo urlare, non riusciva a dirmi che era contenta. Non siamo abituati alle cose tanto belle, non sappiamo comportarci.

Il collegamento con Rudy Zerbi

"Siete uguali tu e Rudy da piccoli" gli ha poi detto Maria de Filippi ed effettivamente la somiglianza con il prof, che da piccolo aveva i capelli rossi simili all'allievo, è davvero incredibile. Quando il prof di canto si è collegato con loro ha detto a Wax: "Io e te abbiamo tanti punti in comune, se farai cose che mi piacciono te lo dirò. Non torneremo sul fatto passato". Così hanno messo un punto alla vecchia storia che negli ultimi giorni ha turbato parecchio il cantante.