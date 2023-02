Viktorija Mihajlovic vicina ad Andrea Mastrelli per la morte del padre: “Ti capisco amico mio”

Durante la puntata del GFVip, Viktorija Mihajlovic condivide sui social un messaggio per Andrea Mastrelli, che racconta la perdita del padre per via di un tumore al cervello. Aveva appena 13 anni. “Vi voglio bene”, è il messaggio della figlia di Sinisa Mihajlovic, vicina alla famiglia Mastrelli.