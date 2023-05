Victoria Cabello su TV8 con Viaggi Pazzeschi, come funziona il programma e dove vederlo in streaming Al via “Vittoria Cabello – Viaggi Pazzeschi”, il nuovo show di Tv8 in prima serata da martedì 23 maggio. Dopo la vittoria a Pechino Express la coppia Cabello e Paride Vitale, torna per viaggiare in lungo e largo per l’Europa alla ricerca di esperienze indimenticabili.

A cura di Ilaria Costabile

Victoria Cabello torna in tv con un programma tutto nuovo su Tv8, dal titolo Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi, in onda da martedì 23 maggio alle 21:30. Ad affiancarla in questa avventura c'è il suo inseparabile amico, Paride Vitale, con il quale ha condiviso questa esperienza che arriva dopo il trionfo della coppia a Pechino Express 2022. D'altronde è proprio dal nome scelto per partecipare al game show di Sky, ovvero i Pazzeschi, che trae spunto il nuovo format diretto e prodotto da Banijay Italia, subito dopo la vittoria di Pechino, aveva dichiarato: "Ho voglia di fare tv. Mi era passata per un sacco di tempo però Pechino è stato il motore. Ho lavorato tanto sui programmi dietro le quinte e scrivendoli ero ammirata dal lavoro della squadra".

Come funziona Viaggi Pazzeschi

I due migliori amici mostreranno al pubblico di Tv8 sei città tra Europa e non solo, servendosi dell'aiuto di alcune guide locali, che andranno in sfida tra loro. Sono ben sei le destinazioni, ovvero Helsinki, Parigi, Berlino, Madrid, Marrakech e Liverpool. Ad ogni puntata i due viaggiatori si affideranno a tre italiani trasferiti in quelle città, che prenderanno il nome di "local", i quali avranno il compito di proporgli un itinerario della città che gli restituisca un viaggio che vada oltre il canonico tour turistico, che soddisfi non solo la voglia di visitare un posto nuovo, ma anche quella di scovare luoghi imperdibili, usanze poco conosciute e renda l'esperienza indimenticabile. I due, ignari di ogni proposta, vivranno delle vere e proprie avventure che, però, anche il pubblico a casa potrà replicare qualora decidesse di visitare proprio quella città. Non mancheranno momenti esilaranti e divertenti. Vittoria e Paride, al termine di ogni puntata, eleggeranno il local vincitore.

Dove vedere Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi in tv e streaming

Dopo il primo appuntamento con lo show, che andrà in onda martedì 23 maggio in prima serata alle 21:30 su Tv8, sarà possibile vedere il programma in diretta streaming sul sito ufficiale del canale. Inoltre sarà possibile vederlo anche su Sky Uno, dove sarà trasmesso da giovedì 25 maggio alle 21:15. Le puntate sono in tutto sei, una settimana, queste le date:

