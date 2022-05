I Pazzeschi sono i vincitori di Pechino Express 2022, Costantino in lacrime per Victoria Cabello I Pazzeschi, Victoria Cabello e Paride Vitale, sono i vincitori di Pechino Express 2022. Costantino Della Gherardesca non ha trattenuto le lacrime quando ha abbracciato Victoria.

A cura di Daniela Seclì

Giovedì 12 maggio è andata in onda su SkyUno la finale di Pechino Express 2022. I vincitori della nona edizione sono stati i Pazzeschi, dunque Victoria Cabello e Paride Vitale, che hanno affrontato con grinta l'ultima tappa, nella decima puntata della nona stagione dell'adventure game. Il conduttore Costantino Della Gherardesca non ha trattenuto le lacrime per l'amica Victoria Cabello, poi l'ha stretta in un abbraccio. È stata un'edizione faticosa anche per lui, che ha dovuto fare i conti con il Covid. Vediamo come si è svolta la finale.

La classifica di Pechino Express 2022

Le coppie di Pechino Express 2022 che hanno potuto disputare la finale del programma condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio sono state tre. Ecco come si sono classificate:

I Pazzeschi, coppia composta da Victoria Cabello e Paride Vitale; Mamma e figlia, coppia composta da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni; Gli sciacalli, coppia composta da Fru e Aurora Leone.

La coppia vincitrice dei Pazzeschi composta da Victoria Cabello (qui l'intervista rilasciata a Fanpage.it, ndr) e Paride Vitale ha devoluto il montepremi a Medici Senza Frontiere, un'organizzazione internazionale non governativa che, attraverso una fitta rete di volontari, si occupa anche di fornire aiuto nei paesi suggestivi e carichi di cultura, che hanno fatto da sfondo alla nona edizione di Pechino Express.

L'ultima tappa di Pechino Express 2022

L'ultima tappa di Pechino Express 2022 ha visto i concorrenti cimentarsi con Dubai. La corsa verso la vittoria ha avuto inizio dalla terrazza panoramica Palm Tower e si concludeva presso il roof dell’Emirates Grand Hotel, dove una delle tre coppie è stata eliminata. Così, siamo arrivati alla sfida finale che ha portato gli avventurosi concorrenti a fare tappa a Al Bastakiya, The Green Planet, la spiaggia La Mer e il centro commerciale City Walk. Infine, la proclamazione della coppia vincitrice.