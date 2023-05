Victoria Cabello: “Sono single e non ho figli, questo mi toglie 10 anni. Oggi basto a me stessa” Pronta a tornare in tv con Viaggi Pazzeschi, Victoria Cabello si è raccontata in una lunga intervista al settimanale F. Oggi è single e concentrata su se stessa: “Sono in una fase in cui mi basto”. E sui figli: “Non mi sono mai pentita”.

A cura di Elisabetta Murina

Pronta a tornare in tv con il suo programma Viaggi Pazzeschi, insieme all'amico Paride Vitale, Victoria Cabello si racconta al settimanale F: dall'amore alla malattia, passando per la scelta di non avere figli e al "segreto" che la fa apparire più giovane. Oggi è single e concentrata sulla sua carriera.

Victoria Cabello e la malattia

Qualche anno fa, Victoria Cabello ha ricevuto la ricevuto della malattia di Lyme dopo diversi esami e accertamenti:

I sintomi sono i più diversi: a me si inceppavano le parole, non avevo assolutamente più memoria, per il mio lavoro un disastro E non sapevo se sarei mai tornata indietro. La strada per arrivare a una diagnosi, poi, è stata lunghissima.

Ora sta bene, anche se ha confidato che questa sua delicata condizione di salute ha avuto delle conseguenze anche sulla vita sentimentale. All'epoca aveva un fidanzato, con cui però ha deciso di interrompere la relazione e con cui è rimasta amica:

Quando mi sono ammalata stavo con una persona stupenda, non famosa – ho avuto qualche fidanzato famoso ma la maggior parte non lo erano -, medico tra l’altro. Ma proprio perché non sono capace di condividere il dolore, ho chiuso la relazione. Sarebbe stato un atto di egoismo tenerlo lì. Adesso lui si è rifatto una vita, è felice, quindi doveva andare così. La mia particolarità è restare amica degli ex.

Victoria Cabello è single

Oggi la conduttrice è single e felice di potersi godere la sua libertà senza dover rendere conto a nessuno. Per questo motivo, non è in cerca dell'amore anche se non chiude del tutto le porte:

Sono in una fase, come direbbe Lizzo, la cantante, in cui mi basto. Mi piace l’idea di alzarmi e decidere sul momento cosa fare, senza dover rendere conto a nessuno. Tutte le mie amiche sono fidanzate, sposate, e molte felicissime in quella situazione – altre meno – ma io non so se potrei rinunciare a questa libertà. Poi, certo, se capita…".

In molti le chiedono quale sia il segreto della sua forma fisica e di una pelle così perfetta: "Quando me lo chiedono rispondo: ‘Non sono sposata né fidanzata e non ho figli'. Questo mi toglie dieci anni sicuro" . E sulla differenza di età con un potenziale partner, racconta con ironia: "Non è un tema per me, sono più attenta ad ad allontanare quelli che sono palesemente a caccia di visibilità o contatti". Mentre riguardo all'idea di costruire una famiglia, confessa di non avere sensi di colpa: "Mi sono concentrata sul realizzare me stessa, forse sono stata molto egoista. Ma non ho nessun senso di colpa e non mi sono mai pentita".