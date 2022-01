Verissimo introduce le storie di C’è posta per te, ma Alessia Quarto non ci sarà Rivoluzione a Verissimo, che parlerà delle storie di C’è posta per te. Sabato si parte con la storia di Fernando, Susanna e Giada. Non ci sarà Alessia Quarto.

Rivoluzione a Verissimo. Il programma contenitore del sabato e della domenica pomeriggio di Mediaset, condotto da Silvia Toffanin, dedicherà un nuovo spazio alle storie di "C'è posta per te", il people show di Maria De Filippi. Dopo l'enorme successo ottenuto con la recente vicenda di Alessia Quarto, c'era da aspettarselo. La produzione annuncia la novità attraverso un comunicato stampa: previsto uno spazio che racconta il dietro le quinte del people show e uno dedicato alle reazioni a caldo dei partecipanti e su quello che è successo dopo. Verissimo andrà in onda sabato 15 e domenica 16 gennaio alle 16.30 su Canale 5.

Le anticipazioni di Verissimo del 15 e del 16 gennaio

Verissimo continua anche con le interviste ai vip e ai personaggi del momento. Spazio quindi agli ospiti delle due puntate: Riccardo Cocciante, Andrea Iannone, Paolo Bonolis, Arisa, Alvise Rigo. Per Andrea Iannone si tratta della prima intervista tv dopo il periodo vissuto a Ballando con le stelle. Ci saranno anche Alvise Rigo, reduce dall'esperienza di ballo del popolare show di Rai1. Silvia Toffanin ospiterà i volti del Tg5, che ha compiuto questa settimana i suoi primi 30 anni in onda: Clemente Mimum, Simona Branchetti, Susanna Galeazzi e Roberta Floris.

Nella giornata di domenica, si racconterà la storia di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che aspettano il primo bebè. Tra gli ospiti anche l'atleta paralimpica Ambra Sabatini. Per la prima volta in studio, Riccardo Cocciante, che festeggia 20 anni del suo musical, “Notre Dame de Paris”. Ci sarà anche Arisa tra gli ospiti e Paolo Bonolis.

Il debutto dello spazio di C'è posta per te

Debutterà questo sabato, invece, il nuovo spazio dedicato al people show di Maria De Filippi "C'è posta per te". Verissimo risponderà alla domande del pubblico che si chiede cosa succeda ai protagonisti delle storie dopo l’apertura della celebre busta. Sabato si parte con la storia di Fernando, Susanna e Giada. Non ci sarà Alessia Quarto, la storia più forte della prima puntata di C'è posta per te, probabilmente a causa della sua positività al Covid-19 fino a pochi giorni fa.

La storia di Fernando, Susanna e Giada

Nella prima puntata di C'è posta per te ha molto colpito la storia di Fernando, padre che non ha mai più cercato la figlia Giada, tenendo nascosta la sua esistenza alla seconda figlia più piccola, Susanna. La rubrica di Verissimo partirà da questi tre protagonisti.