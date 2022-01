Fernando, Giada e Susanna da C’è posta per te a Verissimo: “Stiamo recuperando il tempo perduto” La nuova rubrica di Verissimo, dedicata ai protagonisti di C’è posta per te, è partita proprio dalla storia di Giada, Fernando e Susanna.

Nella prima puntata di C'è posta per te ha molto colpito la storia di Fernando, padre che non ha mai più cercato la figlia Giada, tenendo nascosta la sua esistenza alla seconda figlia più piccola, Susanna. La nuova rubrica di Verissimo, dedicata ai protagonisti di C'è posta per te, è partita proprio da questi tre protagonisti.

Le parole di Giada

Fernando ha dichiarato di voler recuperare tutto il tempo perduto, le due figlie confermano: "Tutto si può recuperare, le cose che abbiamo perso le recupereremo". Giada ha dichiarato:

In questi trent'anni ho pensato più di una volta a papà. Un misto di tristezza e di comprensione, perché se le cose si mettono in un certo modo non è mai solo colpa di una persona. Ho pensato che se i rapporti si sono interrotti, non c'è più stato modo di ritrovarsi, alla fine non era forse colpa di nessuno. Ci sono state circostanze passate che hanno influito, tante persone che purtroppo adesso non possono essere qua con noi e l'importante è che sia successo, l'importante è ritrovarsi.

La fotografia di Giada trovata da Susanna

Susanna ha raccontato le sue impressioni. È stata lei a spingere il padre a sapere di più di sua sorella, dopo aver trovato una fotografia di Giada da piccola.

Abbiamo gli stessi occhi e la stessa bocca, è impressionante. Quando ha aperto la busta, sono rimasta senza parole. Io ho trovato una foto di Giada piccolina in casa, frugando frugando è uscita fuori quella foto e io non mi capacitavo. E ora eccoci.

Le parole di Fernando

Fernando ha dichiarato: "Io non l'avrei riconosciuta, ma quando ho visto il suo sorriso in quello studio ho capito tutto, lei ha capito tutto, ho capito che mi avrebbe riabbracciato e potete capire perfettamente quello che è scoppiato dentro di me".

Il backstage di C'è posta per te

E per la prima volta nella storia di C'è posta per te viene mostrato il dietro le quinte. Quello che succede dopo la puntata. I tre si parlano, si raccontano cose del privato: "Sulle cose che succedono ci vivi sopra e altre cose si mettono sotto, poi c'è qualcuno che sa come farle riemergere evidentemente".