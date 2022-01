Si spacciano per Alessia Quarto di C’è Posta Per Te, lei: “Prendetevi anche i miei traumi” Un utente Instagram ha rubato alcune foto di Alessia Quarto per creare un nuovo account. La reazione della protagonista della prima puntata di C’è Posta Per Te.

A cura di Gaia Martino

Alessia Quarto è stata la protagonista della prima puntata di C'è Posta Per Te andata in onda lo scorso sabato. Ha conquistato milioni di telespettatori con la sua storia: è stata vittima di un tradimento da parte di suo marito Giovanni, reo di avere avuto una storia con una sua cugina. Nonostante le lacrime dell'uomo, Alessia ha messo un punto al suo matrimonio. La partecipazione al programma di Maria De Filippi le ha regalato una notorietà inaspettata e il suo profilo Instagram oggi conta ben 100 mila follower. Nelle ultime ore ha ringraziato tutti i nuovi utenti che hanno iniziato a seguirla ed ha confessato di aver scoperto un profilo che ha rubato le sue foto.

La reazione di Alessia Quarto al ‘furto' delle foto Instagram

Alessia Quarto nelle ultime ore ha parlato ai suoi fan su Instagram confessando di aver subito un furto social: qualcuno ha rubato alcune sue fotografie per creare un account. Ha chiesto così a tutti di segnalare il nuovo profilo Instagram prima di commentare il gesto:

Due parole per chi ha preso le mie foto ed ha fatto un account a nome mio. Se volete farlo prendetevi anche tutto quello che ho passato i mie i dolori e i miei traumi. Nei vostri momenti di debolezza potete vedere se siete uguali a me.

Ha aggiunto un nuovo post in cui ricorda tutti di amare sempre se stessi: "Rispettate sempre voi stessi, amatevi quando siete felici e soprattutto quando siete tristi, quando pensate di mollare e quando sarete pronti a rialzarvi". La ‘queen' di C'è Posta Per Te non si aspettava un tale successo sui social e per questo motivo, ha spiegato, non riesce ad interagire con tutti: "Credetemi, sono in un tunnel di emozioni".

Il successo inaspettato su Instagram

Alessia Quarto ha parlato ancora nelle sue Instagram story ed ha confessato la sua difficoltà nell'interagire con tutti i suoi nuovi follower che fino a ieri sera erano 80 mila, questa mattina sono già aumentati a 100 mila. Un successo inaspettato, difficile da gestire secondo il suo parere: "Ci sto provando a interloquire con i follower ma il mio pensiero va ai minatori che domani mattina chi sa cosa si aspettano nei tunnel" ha aggiunto.