“La mia famiglia mi ha aiutato”, Alessia Quarto si racconta dopo C’è posta per te Alessia Quarto si ritrova sommersa dall’affetto dopo essere stata la protagonista della prima puntata di C’è posta per te.

"Non so cosa vi aspettate da me, ma vi dico grazie". Alessia Quarto si ritrova sommersa dall'affetto dopo essere stata la protagonista della prima puntata di C'è posta per te – vista da 5.8 milioni di spettatori. La sua storia ha colpito gli spettatori di Canale 5: suo marito Giovanni l'ha tradita con sua cugina. La sua reazione è stata un momento cult: "Come la tiene? La tiene d'oro?". Su Instagram, il suo profilo è schizzato di oltre 40 mila follower e, probabilmente, tutto questo successo era inaspettato. Per questo, dopo una serie di video storie, ha pubblicato anche un messaggio lasciando intendere di non essere attrezzata e di non essere una influencer, ma solo una persona semplice.

Il messaggio di Alessia Quarto

Forse per questo motivo, mentre il suo account sfiora i 50 mila follower, Alessia Quarto scrive un breve messaggio di ringraziamento ma anche di precisazione:

Non so cosa vi aspettate da me, sono una ragazza normale, la mia non è stata una vita facile già prima del tradimento, però sono orgogliosa di dire che ogni qualvolta sono caduta ho avuto una grande famiglia a tendermi la mano! Ed è questa la mia unica ed immensa ricchezza. Grazie dei bellissimi messaggi, grazie.

La reazione sui social

La reazione del pubblico sui social network è stata incredibile. In tanti, in queste ore, sembrano identificarsi con la semplicità di questa ragazza – al pari di quanto è successo per la storia di Salvatore Loverso, che non è riuscito a superare la morte del padre – che è stata tradita da suo marito. Uno dei punti focali del people show di Maria De Filippi è stato sempre quello di riuscire a intercettare i bisogni del suo pubblico che, puntata dopo puntata, elegge i suoi beniamini. "Fino a poco fa mi conosceva solo mio padre", ha scritto Alessia Quarto come prima reazione a quanto accaduto. Una rivalsa dopo il dramma che ha vissuto.