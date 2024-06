video suggerito

Uomini e Donne in onda su Mediaset Extra: quando vedere le puntate del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne in onda anche d'estate su Mediaset Extra. Sul canale 55 del digitale terrestre sarà possibile rivivere le emozioni e le storie nate nel programma ogni domenica, dalle ore 6 del mattino.

A cura di Gaia Martino

Gli appassionati di Uomini e Donne potranno rivivere le emozioni delle ultime stagioni televisive grazie alla scelta di Mediaset Extra di riproporre le puntate più viste e chiacchierate, in replica. L'appuntamento per gli amanti del dating show di Maria De Filippi è per ogni domenica, dalle ore 6 del mattino. Il programma è andato in pausa estiva lo scorso venerdì 24 maggio 2024 e ritornerà, come di consueto, tra fine agosto e inizio settembre con nuovi protagonisti del Trono Classico e i volti più amati del parterre Over.

Le puntate di Uomini e Donne in onda tutte le domeniche su Mediaset Extra

Tutte le domeniche a partire dal 23 giugno 2024, Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre, ha deciso di regalare ai telespettatori le maratone di Uomini e Donne. Gli appassionati potranno riguardare le puntate più memorabili degli ultimi anni ogni domenica a partire dalle ore 6 del mattino fino alle ore 17. Le puntate e i video più chiacchierati sono disponibili anche sul sito streaming Mediaset Infinity e su WittyTv. In questo modo gli amanti del dating show potranno intrattenere le loro domeniche d'estate rivivendo le storie nate nel programma.

Quando inizia Uomini e Donne, le anticipazioni sulle nuova stagione

Non c'è ancora una data ufficiale di partenza per la nuova stagione televisiva di Uomini e Donne, 2024/2025. Come ogni anno, le registrazioni in studio dovrebbero partire da fine agosto. Secondo un calcolo approssimativo di TvBlog, le prime puntate in onda su Canale5 potrebbero essere programmate da lunedì 16 o 23 settembre 2024. Non circolano ancora anticipazioni su cosa accadrà negli studi Elios dopo le vacanze estive. Ida Platano ha abbandonato il Trono dopo la delusione da Mario Cusitore e Pierpaolo Siano: non è escluso che l'ex tronista potrebbe tornare di nuovo nel parterre Over per riaprire ancora una volta il suo cuore e poter vivere una serena storia d'amore.