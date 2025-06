Ulisse, anticipazioni puntata del 2 giugno: Alberto Angela racconta i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki

video suggerito

Lunedì 2 giugno, Rai1 trasmetterà lo speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta intitolata "Hiroshima e Nagasaki: i giorni che cambiarono il mondo". L'appuntamento è alle ore 21:30. Alberto Angela ripercorrerà il dramma del lancio delle bombe atomiche ottant'anni dopo i fatti di Hiroshima e Nagasaki, avvenuti nell’agosto del 1945.

Di cosa parla lo speciale di Ulisse in onda lunedì 2 giugno su Rai1

Nello speciale Hiroshima e Nagasaki: i giorni che cambiarono il mondo, Alberto Angela ripercorrerà i drammatici fatti del 1945. Il divulgatore scientifico approfondirà come vennero realizzati gli ordigni e come gli eventi precipitarono fino alla disastrosa decisione di sganciarli sul Giappone. Non solo, Angela ripercorrerà i retroscena che portarono al "progetto Manhattan", a cui lavorarono anche Oppenheimer ed Enrico Fermi. Gli spettatori avranno modo di visitare quello che un tempo era il suo laboratorio, in via Panisperna, a Roma. La trasmissione, poi, si sposterà a Hiroshima e Nagasaki, le due città che furono devastate dalle bombe atomiche.

Spazio alle testimonianze dei protagonisti e dei sopravvissuti

La puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta di lunedì 2 giugno sarà ricca di testimonianze. Gli spettatori ascolteranno quella di chi era a bordo dell’Enola Gay, l’aereo che sganciò la prima bomba atomica su Hiroshima. Inoltre, sarà concesso ampio spazio alle testimonianze degli hibakusha, coloro che sono sopravvissuti alle due bombe atomiche. Tra le voci che ascolteremo anche quella di Terumi Tanaka, rappresentante dell’associazione Nihon Hidankyo: "Nel dicembre 2024 è stata insignita del premio Nobel per la Pace per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e aver portato avanti la testimonianza dei sopravvissuti". L'appuntamento è lunedì 2 giugno alle ore 21:30 su Rai1.