Ascolti tv lunedì 2 giugno: chi ha vinto tra Ulisse Il piacere della scoperta e Il Volo Tutti per Uno Gli ascolti tv di lunedì 2 giugno 2025. Chi ha vinto tra Ulisse Il Piacere della Scoperta di Alberto Angela su Rai 1 e Il Volo tutti per uno in onda su Canale5. Tutti i dati auditel della serata.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di ieri sera, lunedì 2 giugno 2025, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e musica. Su Rai 1 è andato in onda Ulisse Il piacere della scoperta di Alberto Angela, mentre su Canale5 il concerto de Il Volo Tutti per uno – Viaggio nel tempo. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con Ulisse Il piacere della scoperta e Canale5 con Il Volo Tutti per uno

La puntata di Ulisse Il piacere della scoperta intitolata "Hiroshima e Nagasaki: i giorni che cambiarono il mondo" andata in onda ieri sera, in prima serata su Rai 1, ha intrattenuto 1.963.000 spettatori pari al 13.7% di share. Vince Canale5 con Il Volo Tutti per uno – Viaggio nel tempo che ha raggiunto 2.105.000 spettatori con uno share del 17.2%.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

La partita di Serie C, Ternana-Pescara, in onda su Rai 2 è stata seguita da 582.000 spettatori pari al 3.5% di share. Lo stato delle cose su Rai 3 ha intrattenuto 1.197.000 spettatori (7.7%), Quarta repubblica su Rete4 ha raggiunto invece 682.000 spettatori (5.4%). FBI: Most Wanted su Italia1 ha intrattenuto 821.000 spettatori con il 5.4% di share. La puntata in replica di Gialappa Show in onda su Tv8 è stata seguita da 496.000 spettatori con il 3.3% di share. Cash or Trash La notte dei tesori sul NOVE ha totalizzato 337.000 spettatori (2.3%). 100 minuti – American Psycho su La7 è stato seguito da 797.000 spettatori e il 4.9% di share.

Affari Tuoi e Striscia La Notizia: gli ascolti tv dell'access prime time

La puntata di Affari Tuoi di ieri, lunedì 2 giugno, nell'access prime time di Rai 2 ha intrattenuto 4.732.000 spettatori (25.9%). La puntata di Striscia La Notizia in onda su Canale5 ha totalizzato invece 2.177.000 spettatori pari all’11.9% di share.