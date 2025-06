video suggerito

Il Volo, tutti per uno – Viaggio nel tempo con Vanessa Incontrada: la scaletta con i cantanti e gli ospiti dell'ultima puntata Lunedì 2 giugno in onda l'ultima puntata della terza edizione de Il Volo, tutti per uno – Viaggio nel tempo. Tra gli ospiti di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble anche Alessandra Amoroso, Giorgia, Clara, Arisa e Giuseppe Fiorello. L'appuntamento è alle ore 21:30 su Canale5.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 2 giugno in onda l'ultima puntata de “Il Volo, tutti per uno – Viaggio nel tempo”. L'appuntamento con la musica di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è alle ore 21:30 su Canale5. Ad affiancare i tre artisti ci sarà la conduttrice Vanessa Incontrada. Lo scenario sarà quello del Palazzo Te a Mantova. Tra i tanti ospiti che saliranno sul palco tra musica e racconti anche Alessandra Amoroso, Giuseppe Fiorello, Arisa, Giorgia, Clara e Mario Biondi. Quello di stasera sarà l'ultimo appuntamento della terza edizione dell'evento dedicato alla musica. Ad accompagnare i tre artisti, una grande orchestra.

La scaletta del concerto de Il Volo a Mantova

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, nell'ultima puntata de Il Volo, tutti per uno – Viaggio nel tempo intratterranno il pubblico con performance inedite. Ad accompagnare le loro esibizioni non solo una grande orchestra ma anche tantissimi ospiti che canteranno insieme al trio. Nel repertorio i brani più amati de Il Volo ma anche delle cover di canzoni di successo. Non mancheranno, durante la serata, anche dei momenti in cui Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si esibiranno da solisti. Gli ospiti d’eccezione dell'ultima puntata sono:

Alessandra Amoroso;

Brunori Sas;

The Kolors;

Arisa;

Giuseppe Fiorello;

Clara;

Mario Biondi;

Gennaro Desiderio;

Andrea Griminelli;

Giorgia.

Perché sarà un viaggio nel tempo. Il titolo dell'evento de Il Volo fa riferimento a un viaggio nel tempo perché i tre artisti ripercorreranno i momenti musicali fondamentali della musica italiana e internazionale, facendo anche riferimento a ricordi che appartengono al loro vissuto o a quello dei loro ospiti. Anche la terza edizione dell'evento è un progetto di Michele Torpedine. La regia è di Luigi Antonini.