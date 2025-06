video suggerito

I concerti di Alessandra Amoroso, Elodie, Gigi D’Alessio e Umberto Tozzi saranno trasmessi da Canale5 Il palinsesto di Canale5 si arricchisce con la messa in onda di quattro prime serate dedicate ai concerti di Alessandra Amoroso, Elodie, Gigi D’Alessio e Umberto Tozzi. I quattro eventi saranno trasmessi in prima serata. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La musica italiana torna ad accendere Canale5. Dopo il successo di Battiti Live e delle singole prime serate musicali dedicati ai maggiori artisti italiani in concerto, Mediaset rilancia con quattro concerti-evento che saranno trasmessi in esclusiva sulla rete ammiraglia Mediaset. Protagonisti Alessandra Amoroso, Elodie, Gigi D’Alessio e Umberto Tozzi.

Alessandra Amoroso alle Terme di Caracalla

Si comincia con Alessandra Amoroso, che porterà in tv una data del suo Summer Tour 2025, in scena domani 11 giugno alle maestose Terme di Caracalla a Roma. L’artista salentina, ex vincitrice di Amici oggi al settimo mese di gravidanza, porta sul palco una scaletta che pesca tra i grandi successi del passato e i brani più recenti.

Il concerto evento di Elodie a San Siro

Spazio poi a Elodie, che con il suo The Stadium Show è entrata a pieno titolo nel ristretto numero di popstar italiane in grado di riempire uno stadio. La messa in onda su Canale 5 riguarderà il debutto assoluto dell’8 giugno a San Siro, sold-out con mesi d’anticipo. Un live che si è trasformato in un vero e proprio show di respiro internazionale. Insieme a lei sul palco artisti come Achille Lauro, Gianna Nannini, Gaia e Nina Kraviz.

Lo show di Gigi d’Alessio a Palermo

Non poteva mancare Gigi D’Alessio, che quest’anno ha moltiplicato le date negli stadi dopo il successo della doppia serata allo stadio Maradona di Napoli. Il concerto prescelto per la messa in onda in tv sarà con ogni probabilità uno dei due appuntamenti previsti a Palermo, allo stadio Renzo Barbera, il 20 e 21 giugno. Lo show fa parte del suo Stadi 2025.

L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour di Umberto Tozzi

Chiude la carrellata Umberto Tozzi, con una serata speciale legata al suo tour L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour. Dopo i concerti nei nei teatri, l’artista piemontese si esibirà con La Grande Festa all’Arena di Verona il 5 ottobre. È lì che Canale 5 dovrebbe puntare le telecamere e registrare lo show previsto per la messa in onda televisiva.