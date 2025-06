video suggerito

La scaletta del concerto per San Giovanni a Torino con Gerry Scotti: l’ordine dei cantanti il 29 giugno A condurre Gerry Scotti, con la partecipazione straordinaria di Noemi. Tra gli ospiti più attesi, la star internazionale Shaggy, Alessandra Amoroso, Annalisa, Mahmood e tanti altri. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica 29 giugno andrà in onda dalle 21.35 su Canale 5 “Torino is Fantastic”, il concerto che è stato registrato in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni, Santo Patrono di Torino. L'evento porta sul palco alcuni tra i nomi più rappresentativi della scena musicale italiana e internazionale nella suggestiva cornice di Piazza Vittorio Veneto di Torino. A condurre Gerry Scotti, con la partecipazione straordinaria di Noemi. Tra gli ospiti più attesi, la star internazionale Shaggy, Alessandra Amoroso, Annalisa, Mahmood e tanti altri.

La scaletta del concerto a Torino su Canale 5

Mahmood apre la serata con “Personale” e “Tuta Gold”, segnando l’inizio della scaletta. A seguire Alessandra Amoroso propone quattro brani: “Cose stupide”, “Serenata”, “Comunque andare” e “Vivere a colori”. Shaggy entra in scena dal Lingotto con una nuova versione di “Bombastic” per celebrare i trent’anni dall’uscita, poi si sposta sul palco principale per un duetto con Noemi in “Angel”. Tananai propone “Booster”, “Bella Madonnina” e “Tango”. Gianna Nannini esegue “Panorama”, “America” e “Sei nell’anima”. Annalisa porta in scaletta “Sinceramente”, “Mon Amour” e “Maschio”. Shaggy torna con “Fly High”. Il Volo esegue tre brani: “Capolavoro”, “Grande Amore” e “Nessun dorma”. Antonello Venditti porta sul palco “Che fantastica storia è la vita”, “Unica” e “Dì una parola”. Poi Noemi torna con “Se t’innamori muori”. Spazio anche ai giovani di Amici: il ballerino Francesco Fasano, la cantante Antonia Nocca con “Relax”, il vincitore Daniele Doria, TrigNO con “D’amore non si muore” e “Maledetta Milano”, e la ballerina Alessia Pecchia. La serata si chiude con i fuochi d’artificio. Gerry Scotti e Noemi salutano poi il pubblico riunito in Piazza Vittorio.

Gli ospiti del Concerto Torino is fantastic con Gerry Scotti

Tra gli ospiti più attesi c'è sicuramente Shaggy, che presenterà “Boombastic (Fantastic)”, nuova versione del brano cult che celebra quest’anno il trentennale della sua uscita. Sul palco si alterneranno poi alcuni protagonisti della scena musicale pop italiana, tra cui Alessandra Amoroso, Annalisa, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Il Volo, Mahmood, Tananai e i finalisti di Amici.