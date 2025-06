video suggerito

Affari Tuoi cambia orario stasera: quando inizia e quanto durerà il programma con Stefano De Martino Questa sera, martedì 10 giugno, Affari Tuoi cambierà l’orario di inizio e la durata della messa in onda. Per lasciare spazio allo speciale Buon Vento Italia dedicato al rientro dell’Amerigo Vespucci, il game show di Rai1 inizierà alle 21:05, sacrificando parte della puntata. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nelle ultime settimane di messa in onda, Affari Tuoi ha subito varie modifiche, saltando in qualche caso anche l'appuntamento con il pubblico. Stasera, martedì 10 giugno, il game show di Rai1 subirà una modifica in termini di orario e durata per lasciare spazio allo speciale dedicato all'Amerigo Vespucci di rientro in Italia, nel porto di Genova. Ecco, quindi, a che ora inizierà il programma condotto da Stefano De Martino.

Affari Tuoi cambia orario e durata

Questa sera Affari Tuoi inizierà alle ore 21:05 e non nel preserale delle 20:35, come di consueto, perché alle ore 20:30 su Rai1 ci sarà l'appuntamento con Buon Vento Italia, speciale condotto da Antonella Clerici, con il quale si celebra il ritorno nelle acque italiane della nave scuola Amerigo Vespucci che, infatti, attraccherà nel porto di Genova. Si tratta di un momento particolarmente simbolico, anche dal punto di vista culturale e per questa ragione trasmesso su Rai1. È così, quindi, che per una serata anche la staffetta delle trasmissioni è stata sensibilmente modificata. Il game show di Stefano De Martino, quindi, avrà anche una durata ridotta di 45 minuti, che inevitabilmente andrà a modificare anche la sfida della serata. A seguire, torna l'appuntamento con la fiction Doc, a partire dalle ore 21:50.

Buon Vento Italia, lo speciale condotto da Antonella Clerici su Rai1

L'appuntamento condotto da Antonella Clerici sarà un racconto nel quale si intrecceranno non aneddoti legati alla storica nave della Marina Militare, che rientra dopo un lungo viaggio intorno al mondo, ma anche un momento di musica e spettacolo. Ci saranno, infatti, sul palco i musicisti delle forze armate, affiancati dal Teatro Carlo Felice, che si esibiranno in brani legati alla tradizione operistica italiana, con un tema particolare, quello del cibo e del vino, per celebrare la cucina italiana che potrebbe rientrare nel patrimonio dell'Unesco del 2025.