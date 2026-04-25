Cambio programmazione Rai per la giornata della Liberazione del 25 aprile 2026

Sabato 25 aprile, nel giorno dell'81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, la Rai cambia la programmazione tra radio, tv e digital. Obiettivo del Servizio Pubblico è quello di dedicare spazi informativi importanti su uno dei momenti più significativi della storia del Paese.

Cosa va in onda su Rai e Rainews

Sin dalla mattina tutte le testate Rai e RaiNews.it si occuperanno della ricorrenza nelle edizioni dei telegiornali. Nell'appuntamento con Unomattina in famiglia si seguirà la deposizione della corona d'alloro all'Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, con un collegamento in diretta da Piazza Venezia a cura del Tg 1 e in collaborazione Rai Quirinale. Dalle 11:10, invece, la Rai trasmetterà la celebrazione dalla presenza del Presidente della Repubblica in diretta da San Severino Marche, durante la quale verrà trasmesso il filmato delle Teche Rai "La liberazione delle Marche", disponibile anche su RaiPlay. Parlerà della Liberazione anche la trasmissione Bar Centrale, alle ore 14. Mentre in serata su Rai3, alle 20, andrà in onda il documentario Liliana di Ruggero Gabbai, racconta la storia di Liliana Segre, testimone e vittima della persecuzione razziale contro gli ebrei. Sarà trasmesso, poi, alle 22.15 il documentario ‘Diari della liberazione' di Chiara Arcone e Matteo Parisini.

Il 25 aprile sui canali tematici della Rai

Non mancheranno iniziative per raccontare la Liberazione anche sui canali tematici della Rai. Alle 11:45, su RaiMovie andrà in onda il film I Compagni, di Mario Monicelli, con protagonisti Marcello Mastroianni e Raffaella Carrà e candidato agli Oscar nel 1965. Rai Cultura celebra il 25 aprile su Rai Storia sin dalla mezzanotte con Il giorno e la storia. Dalle 8:45 inizia La lunga liberazione con Carlo Lucarelli che ripercorre, a partire dallo sbarco alleato in Sicilia nel luglio del 1943, tutte le tappe cronologiche e geografiche che hanno portato il Paese alla riconquista della libertà. Alle 21.20, spazio al film di Roberto Rossellini Paisà, che rilegge in sei episodi la Liberazione. Alle 23.15, il doc di Giovanni Donfrancesco Qualcosa che vive e che brucia è un intenso sguardo sull'Europa attraverso le lettere dei condannati a morte della Resistenza.

Su Rai5, in prima serata, Ascanio Celestini racconta con Radio clandestina, i giorni che precedono e seguono, a Roma, il massacro nazista delle Fosse Ardeatine. Sul sito di Rai Cultura, infine, è disponibile un Web doc che, oltre a preziose immagini d'archivio, propone le voci di alcuni testimoni di quel 25 aprile 1945. Ampia copertura anche su RaiPlay: la sezione Cinema, Serie Tv, Documentari propone numerosi titoli tra cui Una Questione Privata di Paolo e Vittorio Taviani e Il generale Della Rovere di Roberto Rossellini, La Resistenza tra scelta e martirio, Salvo D'Acquisto, ‘La guerra è finita.