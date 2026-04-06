Ascolti TV domenica 5 aprile 2026, Pasqua: Le donne della bibbia vince (17.1%) contro Filumena Marturano (13.8%)

Nel giorno di Pasqua, la prima serata tv ha visto scontrarsi la rivisitazione di Filumena Marturano con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera su Rai1, mentre su Canale 5 è andata in onda la miniserie Le donne della Bibbia. De Martino batte Scotti. Tutti i dati Auditel.

Domenica 5 aprile 2026, giorno di Pasqua, la prima serata televisiva ha visto Rai1 puntare su un classico rivisitato del cinema italiano con Filumena Marturano, mentre Canale5 ha scelto la miniserie biblica Le donne della bibbia per accompagnare il pubblico nella serata della festa più importante del calendario cristiano. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di domenica 5 aprile 2026.

La sfida degli ascolti TV tra Filumena Marturano e Le donne della bibbia

In prima serata, Rai1 ha proposto Filumena Marturano, il film ambientato nella Napoli del dopoguerra con protagonista una donna dal passato difficile che lotta per il riconoscimento dei propri figli. Si tratta dell'edizione del 2022 con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. La pellicola è stata seguita da 1.972.000 spettatori pari al 13.8% di share.

Su Canale5 appuntamento con Le donne della bibbia, la miniserie che racconta le storie delle protagoniste femminili della Scrittura, a partire da Sara e dal suo legame con Abramo. La miniserie conquista 2.281.000 spettatori con il 17.1% di share e vince la serata di Pasqua.

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Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Rai3 ha trasmesso la finale della tredicesima edizione de Il borgo dei borghi, il concorso dedicato ai borghi più belli d'Italia condotto da Camila Raznovich. La finale ha interessato 1.221.000 spettatori pari al 7.7% di share. Rai2 ha trasmesso N.C.I.S. – Stagione 23, Episodio 1 – Il figliol prodigo, prima parte, con la squadra alle prese con una missione ad alto rischio. Il telefilm ha interessato 709.000 spettatori pari al 4.3% di share.

Italia1 ha trasmesso Anche meno, lo show comico di Max Angioni registrato al Teatro Arcimboldi di Milano, che ha interessato 765.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Rete4 spazio al film Codice d'onore, il classico con Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore che ha registrato 747.000 spettatori con il 5.3% di share.

Tv8 ha proposto Foodish, il programma culinario condotto da Joe Bastianich alla scoperta dell'Italia attraverso il cibo, che è stato seguito da 321.000 spettatori con il 2.2% di share. Sul Nove in onda Che tempo che fa – Best of, una raccolta dei momenti più celebri del talk show condotto da Fabio Fazio, che è stato seguito da 398.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7, Le regole della casa del sidro, il film ambientato nel Maine con protagonisti un orfanotrofio e le storie di chi vi cresce. La pellicola ha interessato 375.000 spettatori con il 2.4% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Domenica 5 aprile 2026, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.248.000 spettatori con il 25.6% di share.

Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 4.020.000 spettatori pari al 24.2% di share.