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Ascolti TV lunedì 6 aprile, vince Io e te dobbiamo parlare (15.7%) contro Le donne della Bibbia (15.5%): i dati Auditel

Gli ascolti tv di lunedì 6 aprile, serata di Pasquetta: su Rai1 il film con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, su Canale 5 la miniserie storica sulle donne della Bibbia. La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Ecco tutti i dati Auditel.
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A cura di Gennaro Marco Duello
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Lunedì 6 aprile, nella serata di Pasquetta, la prima serata televisiva ha visto contrapporsi il film di Rai1 Io e te dobbiamo parlare e la miniserie di Canale5 Le donne della Bibbia. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di lunedì 6 aprile.

La sfida degli ascolti TV tra Io e te dobbiamo parlare e Le donne della Bibbia

In prima serata, Rai1 ha proposto Io e te dobbiamo parlare, il film che racconta la storia di Antonio e Pieraldo, due poliziotti legati non solo dal lavoro ma anche da una donna, Matilde, ex moglie dell'uno e attuale compagna dell'altro. Il film è stato seguito da 2.444.000 spettatori pari al 15.7% di share.

Su Canale5 appuntamento con Le donne della Bibbia, quarto episodio della prima stagione della miniserie. La serie si è fermata a 2.042.000 spettatori con il 15.5% di share.

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Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Rai2 ha trasmesso The Floor – Ne rimarrà solo uno, il game show in cui cento concorrenti si sfidano in duelli a domande su un gigantesco pavimento a LED. Il programma, seconda edizione con nuova conduzione di Paola Perego e Gabriele Vagnato, ha interessato 787.000 spettatori pari al 5.5% di share.

Rai3 ha trasmesso Lo stato delle cose, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. La puntata ha interessato 1.083.000 spettatori pari al 8.2% di share.

Italia1 ha trasmesso Transporter 3, il film con Jason Statham nei panni di Frank Martin, corriere professionista costretto a trasportare una misteriosa giovane donna da Marsiglia a Odessa, che ha interessato 938.000 spettatori con il 6% di share.

Su Rete4 spazio all'approfondimento di Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro sui principali temi d'attualità, di politica e di economia, che ha registrato 624.000 spettatori con il 5.5% di share.

Tv8 ha proposto il Gialappa Show, settima stagione secondo episodio, con la comicità surreale della Gialappa's Band alle prese con sketch e contributi video, che è stato seguito da 738.000 spettatori con il 5.5% di share.

Sul Nove in onda Little Big Italy, con Francesco Panella alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all'estero: nella prima puntata della nona stagione, tappa a Bratislava. La puntata è stata seguita da 450.000 spettatori con il 2.9% di share.

Su La7, La Torre di Babele, il programma di approfondimento storico e culturale condotto da Corrado Augias. Al centro della puntata, la rivalità tra Bernini e Borromini nella guerra del Barocco. Il programma ha interessato 535.000 spettatori con il 3.2% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Lunedì 6 aprile, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.322.000 spettatori con il 24% di share.

Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 4.550.000 spettatori pari al 25.1% di share.

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