Tu si que vales, la concorrente che ha insultato Ferilli torna per far pace ma litiga con Zerbi: “Portatelo via”

Dopo la lite e gli insulti a Sabrina Ferilli, nella puntata del 18 ottobre Laura Marchetti è tornata a Tu si que vales per fare pace con l’attrice: “È acqua passata”. Poi, però, ha perso la pazienza con Rudy Zerbi che ha preso in giro la sua esibizione. “Se lo portate via rientro, altrimenti non torno”, ha detto lasciando lo studio.

Laura Marchetti è tornata a Tu Si Que Vales. Dopo aver litigato con Sabrina Ferilli, insultandola e urlandole contro, la concorrente ha portato nel programma di Canale 5 una nuova performance all'insegna della "danza ancestrale e dell'urlo primordiale". Nella puntata del 18 ottobre, ha fatto pace con la giudice ma ha perso la pazienza con Rudy Zerbi, che ha preso in giro la sua esibizione. Offesa, ha nuovamente lasciato lo studio: "Se lo portate via rientro, altrimenti non torno più". Laura Marchetti è in realtà Laura De Marchi: attrice e stand up comedian, è scritturata dallo show come comica e nel 2015 fece anche uno scherzo a Mara Venier.

Laura Marchetti fa pace con Sabrina Ferilli

"Vengo in pace stasera", ha detto Laura Marchetti tornando sul palco di Tu si que vales. Dopo quanto accaduto nella scorsa puntata, la concorrente vuole chiarire con Sabrina Ferilli e le stringe la mano: "Comunque è acqua passata, la perdono". E ironica aggiunge: "Anche perché un certo tipo di cose, lei neanche le può capire. Dimentico anche quello che mi disse 5 anni fa, la frase ‘ma questa che talento avrebbe?'. La cosa assurda è che fa finta di non ricordarlo". Ferilli però precisa: "Non me lo ricordo davvero".

Lasciate da parte le tensioni con la giudice, Laura Marchetti è pronta a esibirsi nuovamente in una performance, che unisce "urlo primordiale" a una coreografia di danza ancestrale, che "serve a tirare fuori l'animale che è dentro ognuno di noi". Il suo, come racconta, è l'aye-aye, un lemure del Madagascar molto piccolo ma con gli occhi grandi, di cui sono Paolo Bonolis conosce l'esistenza.

Zerbi urla e la prende in giro, la concorrente lascia lo studio

Ancor prima che la concorrente iniziasse a esibirsi, Rudy Zerbi ha urlato all'improvviso, tra lo spavento e le risate del pubblico. Una volta finita la performance, il giudice lo ha rifatto e Laura Marchetti si è infastidita: "Che titolo ha lei per stare lì a giudicare? Perché lo tenete?". "Ho capito che lei è la mia vicina di casa", scherza Zerbi prendendola in giro, mentre Ferilli la difende. "Se fa un urlo, alla terza volta non ride più nessuno. La gag non si fa quattro volte". Il giudice però continua a prenderla in giro e Laura Marchetti lascia lo studio: "Non ce la faccio. Se lo portate via, rientro, altrimenti non torno più". "Menomale che ha capito che è il problema", conclude Ferilli contenta di non essere più il ‘bersaglio'. Anche Zerbi è stato vittima di uno scherzo: Laura Marchetti infatti in realtà si chiama Laura De Marchi ed è un'attrice, stand up comedian, scritturata dal programma in qualità di comica.