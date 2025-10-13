Chi è Laura De Marchi di Tu Si Que Vales, attrice e comica: prima di insultare Ferilli fece uno scherzo a Mara Venier

Nella puntata dell’11 ottobre di Tu Si Que Vales, Laura Marchetti ha litigato e insultato Sabrina Ferilli. In realtà, però, non è come sembra: il vero nome della concorrente è Laura De Marchi ed è un’attrice e stand up comedian di professione. Nel 2015 era già andata nello show e aveva organizzato uno scherzo a Mara Venier, facendola piangere.

Laura Marchetti è la concorrente di Tu Si Que Vales che, nella puntata andata in onda l'11 ottobre, ha litigato con Sabrina Ferilli. Dopo aver interrotto l'esibizione ed essere uscita dallo studio a causa delle risate, la donna ha insultato la giudice: "Non vali nulla, sei una miracolata". In realtà, però, non è come sembra: la concorrente si chiama Laura De Marchi ed è un'attrice, autrice e stand up comedian di professione, con una lunga carriera tra teatro e tv alle spalle. Nel 2015 aveva già partecipato al programma e organizzato uno scherzo a Mara Venier con la complicità di Maria De Filippi, facendola addirittura piangere. Sia in quell'edizione che in questa è stata scritturata ufficialmente come comica.

Laura De Marchi è un'attrice e stand up comedian: la carriera a teatro

Laura De Marchi è nata e vive a Roma ed è un'attrice, autrice e stand up comedian di professione. Laureata in lettere all'Università La Sapienza di Roma, con una tesi dal titolo Il clowning da Jacques Lecoq al teatro contemporaneo, ha sempre portato avanti la sua passione per il mondo della recitazione, fino a farlo diventare un lavoro. Si è diplomata presso la Scuola Internazionale di Teatro di Roma e negli anni successivi ha conseguito diversi corsi di specializzazione all'Ecole Philippe Gaulier di Londra. Ha anche frequentato un corso di drammaturgia presso ‘l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico.

Laura De Marchi con Rocco Ciarmoli durante lo spettacolo Una coppia quasi perfetta

Nel 1999 ha fatto il suo debutto come attrice teatrale, con un monologo scritto e interpretato da lei, con il quale ha vinto il premio Comix. Negli anni si è esibita con diversi spettacoli, di cui ha spesso curato anche la scrittura e la regia, oltre che l'interpretazione. Tra questi, ad esempio, Finalmente mi concedo!, Ulisse e le donne, Una coppia quasi perfetta con Rocco Ciarmoli, che ha recentemente portato a teatro.

In quali programmi tv l'abbiamo vista: da Kilimangiaro a Tintoria e Made in Sud

Parallelamente al teatro, Laura De Marchi ha portato la sua comicità e interpretazione anche in tv, partecipando come comica a diversi programmi. Tra questi, ad esempio, Alle falde del Kilimangiaro con Licia Colò, Tutte tranne me con Massimo Ranieri, dove ha interpretato la signora Elda da Strangolagalli. E poi ancora Cominciamo bene con Fabrizio Frizzi, Voglia d'aria fresca con Carlo Conti, Made in Sud nel 2014 e Tintoria con Daniele Tinti e Stefano Rapone.

La partecipazione a Tu Si Que Vales nel 2015 e lo scherzo a Mara Venier

Laura Marchetti era già stata a Tu Si Que Vales nel 2015, quando con la complicità di Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi aveva organizzato uno scherzo a Mara Venier. La concorrente si era proposta come sua sostituta in qualità di giudice popolare: "Mi propongo io al posto della signora Venier. Ha prodotto nel frattempo il certificato dell'udito? Perché una che non sente e non vede non può ricoprire questo ruolo". Venier ha però perso la pazienza ed è apparsa piuttosto infastidita: "Crede di essere spiritosa? All'inizio pensavo fosse uno scherzo, un gioco, ma ora ha stufato, Lei è una cialtrona". La giudice è poi scoppiata a piangere e solo allora De Filippi le ha rivelato che si trattava di uno scherzo.