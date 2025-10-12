Tu Si Que Vales, concorrente litiga e insulta Sabrina Ferilli: “Non hai talento, sei una miracolata”

Nella puntata dell’11 ottobre di Tu Si Que Vales, Sabrina Ferilli è stata insultata da una concorrente. Dopo aver lasciato lo studio a metà esibizione per le risate, urlando “vaffa**o”, Laura Marchetti si è poi scagliata contro la giurata: “Che talento avrebbe? È una miracolata, non vale nulla”. Ecco chi è davvero la donna e cosa è successo in diretta.

Sabrina Ferilli presa di mira da una concorrente a Tu Si Que Vales. Nella puntata andata in onda l'11 ottobre su Canale 5, Laura Marchetti ha urlato contro la giurata insultandola, dopo aver interrotto la sua esibizione a metà a causa delle risate dei giudici. "Sabrina non vali nulla, sei una miracolata. Che talento avresti tu?", ha gridato.

Laura Marchetti interrompe l'esibizione ed esce: "Vaffan**o"

Nella puntata dell'11 ottobre di Tu Si Que Vales, Laura Marchetti è entrata in studio come concorrente e ha spiegato la sua esibizione: "Sono una performer multidisciplinare mediante la contaminazione tra le arti, musica, pittura, anche poesia contemporanea. Questa sera farò un’improvvisazione atonale, dodecafonica. L' urlo primordiale è una cosa seria". La donna ha così iniziato a suonare la pianola e cantare, urlando fortissimo in più occasioni. I giudici non hanno trattenuto le risate e lei si è interrotta a metà, lasciando lo studio insultandoli: "Che caz**o vi ridete? Ma vaffan**o".

La lite e gli insulti a Sabrina Ferilli: "Miracolata, che talento hai?"

Dopo essere scappata nel dietro le quinte, davanti allo stupore generale, Laura Marchetti è tornata in studio e ha spiegato: "Ho sentito le critiche che avete fatto mentre ero dietro le quinte, perché ci sento e non sono sorda. Sono tornata per rispetto nei confronti del pubblico". Poi ha rivolto la sua rabbia contro Sabrina Ferilli: "La cosa che più di tutte mi ha ferita, è che quando sono uscita e qualcuno ha detto ‘la signora non rientra', c’è chi ha risposto ” e menomale dai”. L’ha detto Sabrina Ferilli. Io non sono qui per essere presa in giro da voi". Paolo Bonolis spazientito si è alzato per discutere con la concorrente.

La donna ha spiegato che in realtà era già venuta 5 anni fa a Tu Si Que Vales e all'epoca Sabrina Ferilli l'aveva ferita con le sue parole: "All'epoca mi ha detto “Ao, e che talento c’avrebbe questa?”. L’hanno mandato in onda, io pensavo che l’avrebbero tagliato e le persone che mi conoscono e anche gli sconosciuti per strada ripetevano quella domanda. Ma poi il brutto modo con cui l’ha detto. E io dico ora, che talento c’avrebbe questa? Io questo talento non l’ho mai visto".

Ferilli spiazzata ha risposto: "Non ricordo nulla. Che talento ho io? Brava signora, va bene così. Però non le ho mai detto niente di offensivo, né adesso e nemmeno cinque anni fa“. La concorrente ha insistito: "Ora non mi esibisco più, non me la sento proprio. Mi sono sentita presa in giro. Questa trasmissione si chiama Tu Si Que Vales, ma tu Sabrina non vali nulla. Lei è una miracolata, chissà chi ha in paradiso“.

Chi è in realtà Laura Marchetti, nel 2015 fece uno scherzo a Mara Venier

Laura Marchetti in realtà si chiama Laura De Marchi ed è un'attrice professionista di stand up comedy, con una carriera in tv alle spalle. Nel 2015 fu davvero ospite di Tu Si Que Vales e organizzò uno scherzo a Mara Venier, all'epoca in giuria. A rivelare la sua identità fu Maria De Filippi, precisando che fosse tutta una presa in giro. Anche nella puntata dell'11 ottobre, quindi, Sabrina Ferilli è stata vittima di uno scherzo.