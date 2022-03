Tra Signorini ed Endemol nessun malumore dopo il caos sull’aborto: “Fa parte della famiglia” La stagione del GFVip si chiude con un’affettuosa pacca sulla spalla tra Endemol e Alfonso Signorini, nonostante dopo la polemica sull’aborto si era vociferato di un certo malumore nei confronti del conduttore.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si diceva ci fosse aria di maretta tra Alfonso Signorini ed Endemol, il colosso che produce tra i tanti anche il Grande Fratello Vip. Eppure il rinnovato successo in termini di ascolto anche per quest'edizione appena conclusa avrebbe fatto digerire all'azienda i malumori sorti nel corso del programma, in particolare dopo la polemica seguita alle dichiarazioni sull'aborto del conduttore.

Endemol perdona e promuove Signorini

Eppure il Ceo di Endemol si è detto pienamente soddisfatto sia della stagione appena conclusa, sia dell'era Signorini che ha già annunciato il suo quarto anno alle redini del GFVip. A lui, un ringraziamento speciale da parte dell’azienda. “Quasi tre anni fa ha creduto in quest’avventura mettendoci idee, passione e la sua capacità di raccontare gli avvenimenti con attenzione ai dettagli”, ha sottolineato il Ceo Leonardo Pasquinelli. “Ha saputo essere pungente e ironico all’occorrenza [….] Grazie a Canale Cinque che crete e investe nel format GF come se non avesse 22 anni e grazie ad Alfonso, oramai parte della famiglia di Grande Fratello”.

Le parole di Signorini sull'aborto e la presa di distanza di Endemol

Lo scorso novembre si era scatenato il putiferio sulle parole di Alfonso Signorini che in diretta durante una prima serata del programma aveva detto: “Siamo contro l’aborto in ogni sua forma”. Parole opinabili, probabilmente de contestualizzate, ma ad ogni modo certamente pericolose, dalle quali Endemol aveva preso sin da subito le distanze. La società aveva diffuso un comunicato: “Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione. In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse, e Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili”.