Torna la diretta del GFVip e Sara Manfuso abbandona: “Non siamo tutti delle mer*e” Dopo un lungo stop della diretta a causa di un blackout, il GF Vip riparte dall’uscita di Sara Manfuso, che lascia dopo la vicenda Bellavia. Prima di uscire ha detto agli altri inquilini: “Non volevo tradire la mia storia, quando uscirò voglio incontrare Marco”.

A cura di Andrea Parrella

Dopo ore di silenzio torna la diretta del Grande Fratello Vip, interrotta a causa diun problema tecnico che ha oscurato le riprese dal primo pomeriggio del 5 ottobre, per quasi tre ore. Le prime immagini mostrano quanto si vociferava, ovvero che Sara Manfuso ha deciso di abbandonare la casa più spiata d'Italia. Al ripristino della diretta, infatti, si è vista l'ormai ex concorrente salutare i compagni di viaggio, che le hanno fatto l'in bocca al lupo. "Sono contenta tu stia meglio", le ha detto Patrizia Rossetti. Prima di uscire dalla Casa, Manfuso ha brevemente lasciato intendere il motivo della sua scelta:

Non volevo tradire la mia storia. Non siamo tutti delle merde, siamo persone dignitose che lottano. Voglio incontrare anche Marco quando uscirò.

Perché Sara Manfuso ha lasciato il GF Vip

Le intenzioni di Sara Manfuso di lasciare la Casa del GF Vip vanno associate appunto alla vicenda di Marco Bellavia e il suo abbandono di qualche giorno fa, un evento che ha enormemente segnato e sconvolto il clima all'interno della casa e che ha portato Sara Manfuso a non sentirsi più in grado di continuare, soprattutto per la ricaduta reputazionale che l'uscita di Bellavia ha avuto su buona parte dei concorrenti, accusati di poca solidarietà con il coinquilino e atteggiamenti prossimi al bullismo. Accuse che Manfuso non ha ritenuto compatibili con la sua persona, anche in base alla sua storia personale, tanto da manifestare l'intenzione di uscire già nella puntata di lunedì scorso, prima di convincersi a restare in casa.

Sonia Bruganelli attacca Sara Manfuso

Nelle ore successive, l'opinionista del GF Vip Sonia Bruganelli l'aveva attaccata sui social, pubblicando un video in cui le contestava una linea ipocrita proprio in merito alla questione Bellavia, sostenendo facesse parte di coloro che avevano emarginato il conduttore: "Ecco la donna di sani principi", aveva scritto. Proprio nelle ore di blackout della diretta, la stessa Bruganelli aveva ironizzato sulla possibile uscita di Manfuso dalla casa: "Sarebbe una grave perdita".