“Ti piace vedermi stare male”, Edoardo e il confronto con Antonella dopo la diretta del GF Vip Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno avuto un ulteriore confronto. “Ti è piaciuto stare come sei stata in questi giorni?”, ha chiesto l’ex volto di Forum alla compagna dopo la rottura. “L’ho fatto perché così stai male anche te”, ha risposto lei.

A cura di Elisabetta Murina

Continuano gli alti e bassi nel rapporto tra Eodardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso dell'ultima puntata del reality, in onda sabato 17 dicembre, i due hanno parlato di quanto accaduto tra loro durante la settimana. Dopo la rottura, Antonella ha dichiarato di voler stare da solo ma, a diretta finita, ha fatto un passo indietro e ha avuto un chiarimento.

Il chiarimento tra Edaordo e Antonella nella notte

Dopo la puntata del GF Vip, Edoardo e Antonella si sono ritrovati in giardino per parlare. L'ex volto di forum ha confessato alla compagna di essere stato parecchio male senza di lei in questi giorni, soprattutto dopo la decisione di mettere fine al loro rapporto. Con gli occhi segnati dalle lacrime, Edoardo ha detto: "Sono stato malissimo, non sono mai stato così male qua dentro come negli ultimi due giorni. Qua dentro senza di te non riesco a stare. Ogni cosa che devo fare, se non sto bene con te, mi sembra impossibile".

Prima di arrivare a questo sfogo e a un bacio che ha portato la pace, Edoardo e Antonella hanno parlato a cuore aperto di quanto successo nell'ultima settimana nella Casa. "Tu sei sadica", le dice Edoardo. "Sono pure masochista", ammette Antonella. Il compagno allora le fa una domanda: "Ti è piaciuto stare così come sei stata in questi giorni?". "No, lo faccio perché così stai male anche te", ha risposto la Vip con un sorrisetto sul viso. Edoardo allora ha concluso: "Capisci che così non potrà mai funzionare?".

Cosa è successo in puntata tra Edoardo e Antonella

Il volto di Forum, messo di fronte alla rottura con Antonella Fiordelisi, non è riuscito a mantenere fede al proposito di chiudere la sua storia d’amore. Una decisione maturata dopo aver visto la compagna fare l'imitazione di Oriana Marzoli: "Si è messa col perizoma di fuori a fare la scema davanti ad Antonino. Io alzo le mani”.

Antonella ha spiegato che si trattava di un giorno del GF Vip, ma che non c'era nulla di più: "Sono entrata nel personaggio ma non mi sono strusciata. Non l’ho toccato e non l’ho baciato". Poi la decisione di voler stare da sola nonostante provi ancora dei sentimenti per Edoardo: “Mi sento innamorata, ma negli ultimi giorni lui si è fatto condizionare dagli altri, era diverso nei miei confronti. Non mi cercava, sembrava complice degli altri che parlano di me. Lo amo ancora? Sì, ma voglio usare la testa e stare da sola"