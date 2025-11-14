The Voice Senior 6, chi sono i nuovi giudici del programma con Clementino, Loredana Bertè e Arisa

Venerdì 14 novembre torna su Rai1 in prima serata The Voice Senior, lo show dedicato ad aspiranti cantanti over 60, condotto da Antonella Clerici. Tra i giudici ci saranno anche Nek e Rocco Hunt.

A partire da venerdì 14 novembre, torna su Rai1 la nuova edizione di The Voice Senior, il programma canoro condotto da Antonella Clerici, che dà spazio ai concorrenti over 60 che hanno quindi l'opportunità di mettersi in gioco e mostrare le loro abilità canore. Quest'anno in giuria ci sono nuovi ingressi, infatti non ci sarà Gigi D'Alessio che, invece, sarà impegnato su Mediaset.

Nek e Rocco Hunt sono i nuovi giudici di The voice Senior

Con l'addio di Gigi D'Alessio, uno dei giudici più amati dello show, nel programma sono subentrati altri due nomi noti della musica italiana, stiamo parlando di Rocco Hunt e Nek. Il giovane rapper partenopeo dovrà dividere la poltrona con Clementino, i due artisti sono legati da una profonda amicizia. Anche i nuovi arrivati in giuria, quindi, possono decidere le sorti dei nuovi aspiranti partecipanti al talent, scegliendoli e portandoli avanti nello show che, come per le edizioni precedenti, si comporrà di sei serate, che sarà possibile vedere anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

Confermati in giuria Clementino, Loredana Bertè e Arisa

Confermato il terzetto di giudici che sono diventati i beniamini dello show, ovvero Clementino, Loredana Bertè e Arisa. I tre daranno consigli preziosi ai senior che sceglieranno durante le blind auditions, dimostrando di avere l'attenzione giusta per proporre loro i brani più adatti per affermarsi sul palco.

Le novità della nuova stagione

Non solo i giudici, anche due novità importanti che riguardano l'andamento del programma, in cui a fare la differenza saranno le armi speciali dei coach. Si tratta del Blocco, che i giudici usano affinché un altro non prenda un talento puntato da più di loro; la Seconda Chance con la quale si può far tornare in gara un artista che è stato eliminato in una manche precedente. Dopo le Blind Auditions i coach dovranno portare avanti solo 24 concorrenti, quindi sei per team, che parteciperanno al Knock Out, ovvero la semifinale, dove ognuno degli aspiranti cantanti dovrà esibirsi in un brano assegnato dal coach, che avranno il compito di scegliere chi andrà avanti. Dopodiché sarà durante la Finale che il pubblico da casa potrà decretare il vincitore.