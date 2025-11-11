Antonella Clerici: “Io unica donna a condurre Affari Tuoi, non lo rifarei. A De Martino chiedo sempre di non sforare”

Antonella Clerici alla conferenza stampa di The Voice Senior e parla della nuova centralità dell’access. “Tornare ad Affari Tuoi? Ero negata e sto bene dove sono, è giusto che lo faccia De Martino. Con lui scherzo sempre, dicendogli di chiudere veloce e lanciarci bene”.

Tornerà dal 14 novembre The Voice Senior, con Antonella Clerici alla guida di un programma dalla squadra parzialmente rinnovata. La nuova edizione, infatti, perde Gigi D'Alessio, che nel frattempo è pronto a partire con uno show su Canale 5 in coppia con Vanessa Incontrada, per accogliere invece l'ingresso di Nek e di Rocco Hunt. Il primo sarà coach a sé, di fatto rimpiazzando il predecessore, mentre Rocco Hunt dividerà la poltrone con Clementino, ormai veterano del programma prodotto da Freemantle.

Il ritorno di The Voice Senior

Alla conferenza stampa di presentazione di questa stagione del programma la conduttrice ha ribadito la forza di una produzione arrivata alla sua undicesima edizione tra Senior, Kids e Generation, forte di un impianto stabile cui si aggiungono le variazioni, con al centro le storie che, come sempre, sono il carburante di questo format.

Clerici e l'access, la battuta su De Martino

Un programma che raccoglie il testimone di Tale e Quale Show al venerdì sera e che dovrà ambientarsi alle caratteristiche di questa stagione televisiva che è partita da un cambiamento importante, con la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna che ha portato la fascia dell'access prime time a una maggiore centralità televisiva, che rischia però di schiacciare la prima serata. A Clerici Fanpage ha chiesto se questa cosa in qualche modo la preoccupi: "Diciamo che sono anche cose più tecniche della direzione, al di là della simpatia tra noi […] Ogni tanto a De Martino dico ‘mi raccomando, chiudi veloce e lanciami bene' perché se vai troppo lungo non cominciamo mai, ma è più una battuta".

Clerici ha condotto Affari Tuoi a inizio anni Duemila ed era inevitabile domandarle sarebbe stuzzicata dall'idea di un ritorno a quella fascia o proprio in quel programma, anche per sfidare Scotti. Ma Clerici ha ammesso di non avere avuto un grande feeling con quel programma: