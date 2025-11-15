Ascolti TV 14 novembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento, la sfida tra Gerry Scotti e De Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ascolti TV di ieri, venerdì 14 novembre. In prima serata la sfida tra l'esordio della nuova edizione di The Voice Senior, programma condotto da Antonella Clerici su Rai1 e la soap turca Tradimento proposta da Canale5. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. Chi ha vinto? Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri venerdì 14 novembre.

La sfida degli ascolti TV tra The Voice Senior e Tradimento. Nella prima serata di venerdì 14 novembre, Rai1 ha trasmesso la prima puntata della nuova edizione di The Voice Senior. Alla conduzione Antonella Clerici, in giuria Loredana Bertè, Arisa, Clementino, Nek e Rocco Hunt. Il programma è ripartito da 3.297.000 spettatori pari al 22.6% di share. Così, si è attestato come vincitore della serata. Canale5 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Tradimento (qui le anticipazioni della prossima puntata, in onda il 21 novembre). La soap turca ha registrato 2.000.000 spettatori con il 14.6% di share.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. In access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata del gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino. Ha giocato Valentina dal Trentino Alto Adige. Il programmo è stato seguito da 4.422.000 spettatori con il 22.2% di share. Su Canale5 spazio a La ruota della fortuna. Il programma con Gerry Scotti e Samira Lui ha battuto Affari tuoi con 5.270.000 spettatori pari al 26.5% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai2 ha trasmesso il film Challengers, che ha interessato 302.000 spettatori pari all’1.8% di share. Rai3 ha lasciato spazio a Farwest. Il programma condotto da Salvo Sottile ha raccolto 397.000 spettatori con il 2.6% di share. Italia1 ha proposto Le Iene presentano Inside. La trasmissione è stata seguita da 678.000 spettatori con il 5.7% di share. Rete4 ha offerto l'approfondimento di Quarto Grado. Il programma con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha interessato 973.000 spettatori con il 7.6% di share. Tv8 ha trasmesso la serie Hanno ucciso l'uomo ragno che ha intrattenuto 606.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7, Propaganda Live è stato seguito da 761.000 spettatori con il 5.7% di share. Sul Nove, Fratelli di Crozza ha raccolto 961.000 spettatori con il 5.4% di share.